Odio il Natale 3, ecco quando arriva su Netflix: rinnovo e trama | Devi sapere che…

Anche la stagione Netflix Odio il Natale 2 è stata un grandissimo successo, diventa quindi inevitabile parlare della stagione 3.

Netflix si dimostra davvero brava non solo nella produzione e distribuzione di opere originali, ma anche nel riciclare le sue idee migliori. Non è da intendere nel senso negativo del termine, tutt’altro: con Odio il Natale la piattaforma streaming rossa ha dimostrato che un prodotto può essere spostato efficacemente da un Paese all’altro e funzionare ugualmente.

Odio il Natale è una serie Lux Vide, distribuita da Netflix, che si pone come adattamento tricolore della serie Natale con uno sconosciuto – anch’essa di Netflix. Quest’ultima serie, di nazionalità norvegese, vede l’infermiera Johanne alle prese con l’amore ed il Natale. Lux Vide e Netflix sono stati bravissimi ad intuire il potenziale di questa vicenda se ambientata in Italia.

Ecco dunque arrivare nel 2022 la prima stagione di Odio il Natale, che riscuote un eccellente successo e da il via alla produzione della seconda stagione, arrivata durante l’ultimo dicembre 2023. I fan sono ormai affezionatissimi alle peripezie amorose di Gianna (Pilar Fogliati) e vogliono continuare a seguire la sua storia.

Sorge però un problema: Natale con uno sconosciuto, traccia originale da cui Odio il Natale non si è molto distaccata a livello di formato, è composta da due stagione di sei episodi ciascuno (esattamente come il remake italiano). Ora che Odio il Natale è “in pari” con il suo progenitore, c’è speranza di vedere una terza stagione?

Odio il Natale: a che punto siamo?

Odio il Natale parte da un personaggio in cui molti possono immedesimarsi. Gianna è una infermiera di trent’anni, single e dai rapporti familiari complicati, che all’inizio di dicembre decide di trovare un uomo in tempo per il cenone familiare del 24, così da non presentarsi da sola ed evitare qualsivoglia domanda scomoda.

Se la prima stagione vede questo come principale arco narrativo, nella seconda stagione abbiamo visto Gianna alle prese con una relazione esistente, ma in improvvisa crisi. Solo con lo svolgimento della storia l’infermiera riuscirà a ritrovare l’amore in Filippo (Pierpaolo Spollon) e chiudere la stagione con una nota positiva.

Odio il Natale 3: cosa sappiamo?

Come detto, la serie norvegese originale si chiude con la seconda stagione, e dunque con un lieto fine per Johanne; sarà lo stesso per la sua controparte italiana? Come è facile intuire, non ci sono ancora notizie riguardo una potenziale terza stagione di Odio il Natale, dato che la seconda stagione ha appena un mese e una manciata di giorni.

Entrambe le stagioni sono state distribuite il 7 dicembre, rispettivamente nel 2022 e 2023, dunque è automatico pensare che se una terza stagione dovesse venire alla luce, questa sarebbe distribuita il 7 dicembre 2024. Possiamo dunque segnare questa data ed attendere ulteriori informazioni da parte di Netflix. Non sarebbe di certo la prima volta che un remake prende una strada diversa rispetto all’opera originale.