Il Paradiso delle Signore, anticipazioni esplosive: tra i due finisce malissimo | Delusioni incommensurabili

Si prospetta una settimana molto tesa al Paradiso e tra i due la situazione non si mette affatto bene, tra delusioni cocenti e amarezza.

Il Paradiso delle Signore è una di quelle soap opere capace di tenere incollati al piccolo schermo i suoi telespettatori per diverse ore solo per scoprire che cose accadrà ai loro personaggi preferiti. La serie televisiva va in onda ormai da otto anni su Rai1, alle 16:05, dal lunedì al venerdì. Gli episodi che vedremo la prossima settimana saranno, come sempre, ricchi di colpi di scena.

Apriamo la terza settimana di questo gennaio 2024 scoprendo che Adelaide di Sant’Erasmo lascerà Villa Guarnieri e Marcello Barbieri. Questo gesto è stato fatto per provare a ricostruirsi un’un’altra vita, nonostante la donna abbia dei sentimenti contrastanti in merito e si senta amareggiata e sconfortata.

Dopo l’addio alla Contessa gli abitanti di Villa Guarnieri saranno molto più rilassati, ma Elvira rimarrà agitata per l’imminente incontro con i genitori di Tullio, il suo fidanzato. Finalmente Maria e Matteo si faranno coraggio e vicenda e confesseranno i loro sentimenti reciproci, mentre Umberto continuerà ad ignorare Marcello e Tancredi e Vittorio si scontreranno nuovamente.

Barbieri desidererà rendere partecipe il suo fratellastro Matteo per un nuovo progetto lavorativo, ma troverà un grosso ostacolo sul suo percorso: Umberto Guarnieri. Maria si dimostrerà sempre più agitata ma nessuno riuscirà a farle dire i motivi del suo stato d’animo. Dopo il divieto di Umberto, Marcello dirà a Matteo che la cosa è annullata e quest’ultimo si scontrerà con Guarnieri.

Un invito speciale

Per fare in modo che Irene lo noti ancora di più, Leonardo Crespi deciderà di provare ad invitare la stilista inglese Mary Quant alla Galleria Moda Milano. La ragazza si mostrerà molto contenta per l’idea di Crespi, mentre Flora e Matilde non sono molto convinte di tale proposta. Flora chiederà a Guarnieri cos’è successo con Marcello e l’uomo le darà una spiegazione.

Tuttavia, la donna si accorgerà presto che Umberto le ha mentito. Anche Vittorio Conti dimostrerà interesse verso la proposta di Leonardo circa l’invito alla stilista inglese e sarebbe molto soddisfatto se Mary Quant andasse al Paradiso. Vito proverà a convincere Maria a non correre troppo e di non comprare subito casa.

Situazioni in forte crisi tra diversi personaggi

Il rapporto tra Flora e Umberto si incrinerà parecchio dopo che tutte le bugie che sono state dette finora verranno scoperte. Conti si vedrà costretto a trovare una sostituta per Delia che, dopo un lieve incidente, non potrà recarsi a lavoro e cercherà aiuto da Irene. La stilista inglese Mary Quant deciderà di non recarsi più presso la Galleria Moda Milano, lasciando tutti delusi.

Matteo scoprirà che Vito e Maria hanno deciso di non comprare più casa ed andrà a chiedere delle spiegazioni direttamente a Maria Puglisi. Nel frattempo, Concetta intuirà che tra i due potrebbe esserci qualcosa e non si farà scrupoli a ficcanasare senza farsi scoprire. Insomma, si prospetta una settimana davvero molto movimentata al Paradiso delle Signore.