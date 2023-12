Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25: sarà un terribile Natale: disperazione e tormento | Visione obbligatoria

La settimana di Natale non sarà affatto gioiosa per i protagonisti di Un Posto al Sole, la disperazione regna sovrana.

Un Posto al Sole è la serie televisiva italiana che riesce ad intrattenere le persone da ben 28 anni, grazie alle sue trame intricate, ricche di colpi di scena, e ai suoi personaggi carismatici e complessi. La soap opera andrà in onda perfino nella settimana di Natale, rispettando il suo solito appuntamento su Rai3 alle 20.50 dal lunedì al venerdì.

Proprio gli episodi natalizi vedranno diversi protagonisti in situazioni intrecciate tra loro, con lo scopo di riuscire ad ottenere ciò che più desiderano. Nella puntata che andrà in onda a Natale (lunedì 25 dicembre), vedremo come gli abitanti di palazzo Palladini si prepareranno ad organizzare il cenone della vigilia e il pranzo natalizio.

Raffaele assegnerà un compito piuttosto anomalo a Otello che non vede l’ora di contribuire, a modo suo, alle festività del palazzo. Clara è in uno stato di tristezza assoluta e proverà a convincere Eduardo a ritornare in Italia. Nel frattempo, assisteremo ai tentativi di Viola e Damiano di vivere la loro relazione nella maniera più riservata possibile, per evitare di sconvolgere i loro figli.

Tuttavia, Manuel si accorgerà della loro storia e andrà immediatamente a rivelarla ad Antonio. Guido e Mariella riceveranno un’inaspettata e piacevole sorpresa, l’arrivo di Luca per Natale. La rivelazione di Manuel riguardo la relazione tra Viola e Damiano ha sconvolto parecchio Antonio, che mostrerà dei comportamenti insoliti in merito alla novità.

Micaela al centro della polemica

Renato ha dimenticato di portare un regalo dalla Sicilia per Otello e, per evitare di offendere l’amico, chiederà un favore a Raffaele. Nell’ultima trasmissione radio fatta da Micaela, il suo intervento anticonformista non sarà apprezzato da Filippo che, questa volta, si ritroverà ad essere l’unico a pensarla in questo modo.

Rosa informerà Damiano che suo fratello sta per tornare a Napoli. Intanto, Micaela sarà fiera del successo che otterrà grazie all’ultimo suo intervento in radio e, sicura di sé, si ritroverà a doversi scontrare con Samuel. Il ragazzo, infatti, dimostrerà di avere un’idea del tutto diversa da quella della ragazza in merito alla loro storia.

La mossa di Nunzio

Nella puntata che andrà in onda venerdì 29 dicembre vedremo Damiano riuscire nell’intento di convincere Eduardo a consegnarsi alla polizia. Eugenio sarà travolto da moltissime domande postegli dal figlio alle quale, presto o tardi, dovrà dare delle risposte. Ma l’uomo non è a conoscenza del fatto che Manuel ha già svelato ad Antonio la relazione tra Viola e Damiano.

Chiuderemo quest’anno 2023 di Un Posto al Sole con Nunzio che tornerà ad essere maestro e guru e darà dei preziosi consigli a Samuel. Nunzio aiuterà il ragazzo a compiere un gesto significativo nei confronti di Micaela, con la quale ha avuto una seria discussione dovuta al fatto che i due ragazzi hanno idee diverse riguardo la loro storia.