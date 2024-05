“Ha una malattia”, Corona lancia lo scoop su Barbara D’Urso: lo avevano notato in tanti ma adesso è confermato

Barbara d’Urso: Cosa è successo secondo Corona

Una personalità televisiva da decenni, ha attraversato gli schermi con una presenza decisa e spesso divisiva. Di recente, il suo nome è stato al centro di un acceso dibattito nel podcast “Danaropoli”, dove il controverso personaggio Fabrizio Corona ha condiviso riflessioni sorprendenti sulla sua carriera e la sua uscita da Mediaset. Corona, noto per le sue opinioni schiette e spesso controverse, ha elogiato d’Urso come una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione italiana.

“Si può giudicare per come l’ha fatta e per come si è comportata“, ha affermato Corona, “ma non meritava di essere mandata via da Mediaset“. Secondo lui, la decisione di rimuoverla è stata influenzata dalla morte del capo di Mediaset e dal desiderio della vecchia guardia di eliminare una presenza che era stata protetta da vecchi sistemi, ora non più in vigore. “D’Urso è stata la prima donna a cui è stato dato il primo prime time giornalistico all’americana. Ha inventato un format di mattina, di pomeriggio“, ha sottolineato Corona. Ha aggiunto che, nonostante tutti i difetti che possono essere attribuiti a lei, rimuoverla senza considerazione per il suo contributo alla televisione italiana è stato un atto ingiusto.

La malattia di Barbara

Ma la discussione non si è fermata qui. Morgan, un altro ospite del podcast, ha descritto Barbara d’Urso come “una persona NON negativa”. Corona ha concordato, suggerendo che ognuno ha la propria “malattia”, e quella di d’Urso è il lavoro. “Vive ossessivamente per il lavoro“, ha dichiarato, suggerendo che la sua dipendenza dal lavoro l’abbia portata ad essere colpita pesantemente dall’uscita da Mediaset. Per d’Urso, sembra che il denaro non fosse la sua principale motivazione. Non contavano i soldi, ma la realizzazione personale, hanno affermato Corona e Morgan.

Questo suggerisce che, nonostante le critiche e le controversie che l’hanno circondata per anni, la sua dedizione al lavoro era guidata da un desiderio genuino di lasciare il proprio segno nella televisione italiana. Mentre il destino professionale di Barbara d’Urso può essere stato oggetto di dibattito e speculazione, ciò che emerge chiaramente è il suo impatto duraturo sul panorama televisivo italiano. Che si tratti di amore o di odio nei suoi confronti, è innegabile che il suo nome continuerà a essere associato a una era di televisione italiana che ha affascinato e diviso il pubblico per anni a venire.