Le migliori 8 serie tv soprannaturali e poliziesche da non perdere assolutamente

Da Twin Peaks a True Detective, se siete fan delle serie tv crime e mistery soprannaturali queste non ve le dovete assolutamente perdere.

Se la vostra passione è il crime, avete divorato intere stagioni di serie televisive pregustandovi il momento in cui sarebbe arrivata la fatidica verità celata, magari ancora meglio se si nasconde un mistero soprannaturale, allora ci sono alcuni spettacoli che non potete assolutamente perdervi.

Se però non sapete tra quali scegliere, ecco una guida pronta all’uso per andare sul sicuro e iniziare a godervi lo spettacolo!

Twin Peaks

L’onirico dramma criminale di David Lynch e Mark Frost Twin Peaks segue l’agente dell’FBI Dale Cooper nella cittadina del Pacifico nord-occidentale per indagare sull’omicidio dell’amata regina del ballo Laura Palmer. Mentre Cooper svela il mistero, scopre i segreti, gli intrecci e le forze mistiche che tirano le fila della cittadina.

Con un cast di personaggi eccentrici e alcune delle sequenze oniriche più iconiche della televisione, Twin Peaks è una visione essenziale per chi ama i misteri con una dose abbondante di surreale. Twin Peaks si è guadagnato un seguito di culto e un revival innovativo su Showtime nel 2017.

L’originalità di genere di Twin Peaks ha influenzato X-Files, Riverdale, The Killing e innumerevoli altri.

True Detective

L’antologia crime True Detective della HBO offre tre stagioni distinte, ognuna delle quali segue nuovi personaggi, trame e misteri. Nella prima e più acclamata stagione, il detective della omicidi Martin “Marty” Hart e il suo partner Rustin “Rust” Cohle, tormentato esistenzialmente, indagano su un omicidio in Louisiana. La narrazione non lineare ha influenze del gotico del sud, del pessimismo filosofico, della weird fiction lovecraftiana e altro ancora.

Matthew McConaughey interpreta in modo eccellente il ruolo di Cohle, un perfetto contrappunto all’Hart di Harrelson, Cohle e Hart creano una tensione interpersonale soddisfacente nel cuore di True Detective. Nel frattempo, l’ambientazione rurale della Louisiana porta ai personaggi un bagaglio culturale unico, insieme al fanatismo religioso, alla superstizione e alla spettrale decadenza del Sud. La Louisiana di True Detective sembra infestata, tormentata da forze oscure e rituali pericolosi.

The Outsider

Basato sull’omonimo romanzo del 2018 di Stephen King, The Outsider dà una svolta soprannaturale al thriller poliziesco. Il detective di Cherokee City Ralph Anderson crede che il suo caso contro un sospetto per l’omicidio di un ragazzo del posto sia inattaccabile, finché non emergono prove inconfutabili del contrario. Incapace di conciliare le testimonianze contrastanti, Ralph deve aprire la sua mente alla possibilità di una spiegazione soprannaturale.

The Outsider tratta di folklore, superstizione e scetticismo sullo sfondo del Sud americano. La serie è imperniata sulla tensione filosofica tra il convinto realista Ralph e la credulona investigatrice privata Holly Gibney. La serie si evolve da un giallo in stile Sherlock Holmes a una battaglia universale tra bene e male, esplorando la mostruosità in tutte le sue forme.

Fargo

L’apprezzata serie antologica Fargo si svolge nello stesso universo del film dei fratelli Coen del 1996, con lo stesso tono da commedia dark e tragedia assurda. Le quattro stagioni di Fargo seguono un assortimento di criminali incompetenti, detective eroici e famiglie in guerra.

Alcuni dei migliori talenti di Hollywood (Chris Rock, Ewan McGregor, Kirsten Dunst e Billy Bob Thornton) offrono in Fargo le migliori interpretazioni della loro carriera. Il pubblico di Fargo spesso sa molto più dei personaggi e guarda gli inevitabili eventi svolgersi come un lento scontro tra treni.

Reservation Dogs

Creata da Sterlin Harjo e Taika Waititi, Reservation Dogs è stata la prima serie con autori e registi indigeni. Seguendo le avventure di quattro adolescenti (i Rez Dogs) in Oklahoma, la serie affronta la noia della gioventù con un umorismo rinfrescante. I Rez Dogs, intenzionati a lasciare la loro comunità di riserva per la California, intraprendono un’esilarante e spassosa serie di crimini per raccogliere i fondi necessari.

Da quando ha debuttato nel 2021, Reservation Dogs ha riscosso ampi consensi per la sua sincerità, l’umorismo e la rappresentazione innovativa delle voci indigene.

X-Files

Una delle serie di fantascienza più influenti della storia della televisione, The X-Files segue gli agenti dell’FBI Fox Mulder e Dana Scully nelle indagini su casi irrisolti riguardanti il paranormale. X-Files è stata trasmessa per nove stagioni dal 1993 al 2006, ha prodotto due lungometraggi ed è tornata per altre due stagioni nel 2016 e nel 2018.

Il cuore della serie era la tensione tra Mulder, un credente nel soprannaturale, e Scully, una scettica razionale. Gli spettatori sono arrivati per il mostro della settimana e sono rimasti per il “voglio/non voglio” di Mulder e Scully.

Better Call Saul

In dirittura d’arrivo quest’anno, Better Call Saul aveva un compito poco invidiabile come seguito di Breaking Bad. Eppure ha fatto quello che pochi spin-off hanno fatto, guadagnando ascolti e riconoscimenti paragonabili a quelli del suo predecessore. Bob Odenkirk interpreta in modo eccellente il ruolo dell’avvocato d’ufficio sottopagato Jimmy McGill, che si trasforma nello squallido avvocato penalista Saul Goodman.

Better Call Saul, l’attuale serie di punta della AMC, lascerà una grande assenza nel cuore dei fan.

Breaking Bad

Breaking Bad, l’epica storia dell’insegnante di chimica diventato re della droga Walter White, è uno dei più grandi trionfi della storia della televisione. Ambientata nei grandi spazi aperti del New Mexico, Breaking Bad è una tragedia greca avvolta in un dramma criminale western. Un cast di personaggi secondari complessi regala alla serie emozioni struggenti.

Le cinque stagioni di Breaking Bad, strutturate in modo serrato, hanno riscosso ampi consensi. Forse abbiamo superato l’era dell’antieroe televisivo, lasciando il pubblico affamato di eroi più tradizionalmente nobili e complessi, ma poche serie possono vantare il plauso universale di Breaking Bad.