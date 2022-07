Stranger Things 4, un nuovo video dietro le quinte mostra i dettagli del trucco di Vecna

Un recente video dietro le quinte della stagione 4 di Stranger Things di Netflix mostra i dettagli dell’elaborato trucco per effetti speciali e delle intricate protesi di Vecna.

Un nuovo video dietro le quinte della stagione 4 di Stranger Things illustra in dettaglio le protesi e il trucco di Vecna per gli effetti speciali. Ambientata sei mesi dopo la Battaglia di Starcourt della terza stagione, gli eroi adolescenti di Hawkins, Indiana, si trovano ancora una volta ad affrontare una presenza malvagia proveniente dalla dimensione alternativa conosciuta come il Sottosopra.

Questa volta, un terrificante essere telepatico noto come Vecna (Jamie Campbell Bower) perseguita e terrorizza le sue vittime prima di ucciderle brutalmente con i suoi poteri mentali. Si scopre che Henry Creel, il primo paziente del Dr. Brenner (Matthew Modine) a partecipare ai suoi diabolici esperimenti sui bambini, è stato gettato nel Sottosopra da Undici durante una violenta battaglia telecinetica.

Il combattimento, unito al successivo viaggio interdimensionale, ha trasformato il suo corpo in una forma mostruosa e orrenda.

I creatori di Stranger Things, Matt e Ross Duffer, hanno voluto utilizzare il più possibile effetti reali per creare Vecna. Questo per simulare quelli presenti nei film di fantascienza e horror degli anni ’80 e per dare ai giovani attori una presenza imponente a cui reagire durante le loro scene.

Il costume di Vecna è stato così efficace che Bower ha effettivamente spaventato la sua co-protagonista Millie Bobby Brown durante le scene della Tana della Mente, facendo scoppiare in lacrime la giovane attrice quando lo ha visto per la prima volta. Secondo Bower, ci sono volute più di sette ore al giorno per applicare il trucco e le protesi complete.

Un recente video del dietro le quinte della quarta stagione di Stranger Things, condiviso da Netflix, illustra in dettaglio i fantastici effetti speciali e il trucco di Vecna. La nuova clip mostra l’ideazione e lo sviluppo di Vecna, nonché la creazione del costume e delle protesi della creatura umanoide.

Il nuovo video evidenzia la complessità della tuta di Vecna e le varie tecniche utilizzate dai reparti costumi ed effetti speciali per realizzare appieno il mostro creato dai fratelli Duffer.

Il progettista di protesi Barrie Gower, vincitore di un Emmy Award, ha illustrato nel dettaglio i vari e meticolosi passaggi che sono stati necessari per prendere il personaggio dalla fase concettuale e costruirlo attraverso varie procedure di modellatura per poter infine adattare il costume a Bower e farlo sembrare naturale.

Vecna, come principale forza antagonista della serie, doveva essere spaventoso a più livelli e grazie all’eccellente design della creatura e all’interpretazione di Bowers, l’essere telepatico era più che terrificante.

Sebbene il finale della quarta stagione abbia lasciato incerto il destino di Vecna, è fortemente implicito che sia sopravvissuto all’attacco di Robin Buckely (Maya Hawke), Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e Steve Harrington (Joe Keery).

Tuttavia, a causa della natura delle ferite subite da Vecna, che è stato colpito da diversi colpi di fucile e bruciato da bombe molotov, la creatura sarà ulteriormente sfigurata nella stagione successiva.

Resta da vedere se il design di Vecna subirà cambiamenti significativi nella quinta stagione di Stranger Things, ma grazie all’attenzione ai dettagli e alla dedizione dimostrata da Gower e dal suo team, saranno più che all’altezza del compito di creare un altro terrificante cattivo.