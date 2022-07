Better Call Saul 6, Bob Odenkirk rivela che nel prossimo episodio c’è la scena dove ha avuto il vero infartole scene del prossimo episodio

Fresco della sua quinta nomination agli Emmy per l’interpretazione di Jimmy McGill/Saul Goodman in Better Call Saul – la diciassettesima in totale – Bob Odenkirk ha rivelato che il prossimo episodio è quello che lo ha letteralmente quasi ucciso.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, Bon Odenkirk ha rivelato di sentirsi “molto bene” e di essere “in ottima forma”, ma che l’episodio che vedremo la prossima settimana è quello durante il quale ha avuto un attacco di cuore.

Un situazione che ci ricordiamo tutti con grande terrore, la era arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della serie e per quelli che apprezzano Odenkirk come attore, un vero spavento che aveva mandato tutti in panico, proprio il protagonista di Better Call Saul aveva avuto un infarto mentre girava una scena della sesta stagione.

Lo stesso Bob ha raccontato, “Non sono tornato a girare per cinque settimane. Ho avuto necessità di una pausa di cinque settimane per riprendermi. E poi, quando sono tornato, abbiamo limitato le riprese a giornate di 12 ore”.

Poi ha continuato, “Si sono presi cura di me e sono comunque riuscito a girare la scena, quello che mi auguro e che non si capisca quando ho avuto l’infarto e quando no. La prossima settimana c’è la scena in cui ho avuto l’infarto. E probabilmente circa tre quarti della scena sono stati girati prima che lo avessi, il giorno dell’infarto, e l’altro quarto della scena è stato girato dopo”.

Dopo aver rivisto proprio quell’episodio fatale lo stesso Odenkirk racconta di non avere alcun ricordo di quel giorno sul set, definendolo un “vuoto totale”.

Il suo racconto prosegue, “La cosa più strana è che non ho alcun ricordo di quel giorno. “Sto realmente assistendo a qualcosa di cui non ho alcun ricordo di aver recitato, il che è una cosa davvero strana. Voglio dire, di solito si guarda qualcosa e si ricorda, anche se è stato girato mesi fa. Ma in questo caso c’è un vuoto totale. È molto strano. Per il resto, sto bene”.

Per quanto riguarda la sua nomination agli Emmy, forse la quinta volta è quella buona. Odenkirk è particolarmente onorato, considerando “l’intensa esperienza di questa ultima stagione di riprese di Saul”, come ha detto in una dichiarazione di reazione alla sua nomination. Odenkirk si è anche assicurato di ringraziare alla sua co-protagonista Rhea Seehorn, che interpreta il brillante avvocato Kim Wexler, dopo essersi guadagnata la sua prima (e da tempo attesa) nomination.

“Questo show è unico nel suo genere e farò tesoro di ognuno di questi momenti salienti, che sono stati davvero tanti”, ha detto Odenkirk, concludendo la sua dichiarazione, “e sono grato per tutto”.