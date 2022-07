Nomination agli Emmy 2022, le più emozionanti sorprese e i gravissimi assenti

Da Rhea Seehorn (evviva) a Reservation Dogs (noo!) facciamo il punto su chi è stato ingiustamente escluso e chi invece finalmente riceve la nomination che tanto meritava.

Le nomination agli Emmy 2022 sono state annunciate martedì mattina, come di consueto, l’enorme quantità di show e categorie è stata travolgente. Sono stati nominati 21 show nelle categorie Outstanding Drama/Comedy/Limited Series, alcuni programmi principali come Succession, Ted Lasso, Hacks hanno fatto il pieno di nomination nelle categorie attoriali. Le serie Disney preferite hanno gareggiato per i premi inferiori e l’Academy televisiva ha deciso che This is Us non faceva per loro.

Eppure, c’è molto di cui lamentarsi! Nessuna candidatura Hamish Linklater per Midnight Mass? Solo per fare un esempio, quindi addentriamoci in questo mondo, spesso ostico, ecco una carrellata dei migliori scossoni e dei peggiori rifiuti.

Sorprese felici

Eccezionale attrice non protagonista in una serie drammatica: Rhea Seehorn, Better Call Saul

Il presidente e amministratore delegato della Television Academy, Frank Scherma, ha iniziato la presentazione delle nomination questa mattina proclamando: “Quando faremo il nostro annuncio tra pochi minuti, rifletterà solo una frazione dell’incredibile televisione che si sta facendo in questo momento”.

È estremamente fastidioso che i votanti abbiano aspettato fino all’ultima stagione, ma almeno si sono finalmente resi conto che l’interpretazione della Seehorn nei panni del brillante e distrutta avvocato Kim Wexler di Better Call Saul è una meraviglia assoluta.

Per favore, universo, proteggi Kim Wexler a tutti i costi – e assicurati che Seehorn sia in piedi sul podio il 12 settembre.

Serie comica eccezionale (e altre sei nomination): Abbott Elementary

La sorpresa non è che Abbott Elementary, la commedia di successo della ABC di Quinta Brunson su Disney+, abbia ottenuto una nomination come serie comica: la serie ha avuto un successo e uno slancio crescenti da quando ha debuttato nel dicembre dello scorso anno.

Sebbene fosse quasi scontato che gli Emmy avrebbero premiato la serie con almeno una o due nomination per la recitazione, è stato uno shock vedere quattro nomination per l’incredibile cast – Brunson come attrice protagonista, Sheryl Lee Ralph e Janelle James come attrici non protagoniste e Tyler James Williams come attore non protagonista – oltre a una nomination per la scrittura del pilot praticamente perfetto.

Eccezionale serie drammatica: Yellowjackets

Gli sceneggiatori lo sanno. Mentre Succession e Severance hanno affollato il campo in altre categorie, l’unica pluricandidata per la categoria Outstanding Writing for a Drama Series è stato il tumultuoso delirio degli esordienti di Showtime, racconta di una squadra di calcio in crisi e delle donne molto disordinate che crescono.

Un plauso ai co-creatori Ashley Lyle e Bart Nickerson per i due riconoscimenti alla scrittura e a Melanie Lynskey e Christina Ricci, nominate per aver interpretato due diverse varianti di complessità traumatizzata.

Eccezionale serie comica (e tante nomination per la recitazione): The White Lotus

La satira di Mike White sull’oppressione sistemica in vacanza è stata un grande successo la scorsa estate, ma proprio per il tanto tempo passato il rischio era che ce ne si dimenticasse e che l’ondata di docu-crudeltà alimentata dalle star avrebbe impedito a questa commedia spietata (ma splendida!) di ottenere una nomination agli Emmy.

Per fortuna non è andata così, soprattutto perché l’Academy televisiva ha anche dato alla grande Natasha Rothwell la sua prima nomination come attrice per il suo ruolo tranquillamente devastante di una generosa manager di una spa con sogni destinati a fallire.

Eccezionale programma di realtà non strutturato: Below Deck Mediterranean

Below Deck è stato nominato! Erano anni che i fan aspettavano che la docu-commedia marittima di Bravo, ambientata al piano di sopra e al piano di sotto, venisse riconosciuta dall’Academy! Aspettate. Hanno nominato la stagione con lo chef che continuava a licenziarsi e lo stewart cattivo con i marinai? Non l’incredibile stagione appena conclusa di Sailing Yacht in cui tutti dormivano con Gary e l’ancora si trascinava? Pazienza, comunque questa è una buona notizia!

Snobbate in modo fastidioso e doloroso

Pachinko – La moglie coreana

Sebbene questo bellissimo e coinvolgente dramma multigenerazionale basato sull’omonimo libro di Min Jin Lee non sia stato completamente snobbato – la serie ha ricevuto una sola nomination, per Outstanding Main Title Design – avrebbe meritato molte di più. Se un numero sufficiente di votanti la avesse davvero guardato, la vincitrice dell’Oscar Youn Yuh-jung avrebbe festeggiato la sua prima nomination agli Emmy.

Black-ish

Questo è forse lo smacco più sconcertante dell’anno. Gli elettori degli Emmy amano Black-ish, che è stata nominata 27 volte nel corso delle sue otto stagioni. Eppure, per la sua ultima stagione – che presentava la stessa scrittura di alta qualità e le stesse interpretazioni dei suoi protagonisti, Tracee Ellis Ross e Anthony Anderson – L’Academy li ha semplicemente… ignorati?

Anche così, Black-ish rimarrà un nuovo classico. Complimenti al reparto costumi e acconciature per le due nomination di quest’anno, ma vista la qualità della serie questo non basta.

Reservation Dogs

Qualcuno chiami Deer Lady, perché i votanti agli Emmy non hanno ascoltato il suo consiglio: “Siate buoni e combattete il male”. Ok, certo, potrebbe essere un po’ eccessivo dire che è male aver assegnato a Mrs. Maisel e Curb più nomination a scapito di Dogs. Ignorare questa commedia magicamente strana, meravigliosamente divertente e profondamente commovente sugli adolescenti indigeni può non essere una cattiveria vera e propria… ma sicuramente non è stata una buona mossa.

Dr. Death, Peacock

Cosa? Tre nomination per Inventing Anna – il dramma di Netflix, tronfio e scritto in modo maldestro, che non riusciva a decidere se il suo soggetto truffaldino fosse un eroe o una vittima – e ancora niente per questo avvincente mix di body horror e thriller di cronaca nera, con la migliore interpretazione della carriera di Joshua Jackson?

Peacock non riesce proprio a trovare un attimo di tregua. Comunque complimenti per le tre nomination ai costumi e al trucco di Angelyne.

Sarah Goldberg, Barry

È difficile lamentarsi per tutto l’amore che è stato riversato su Barry, e so che la gara delle attrici non protagoniste di commedie è ricca di talenti. Tuttavia, è scioccante che la Goldberg non abbia ottenuto una nomination per il suo straordinario lavoro nella terza stagione.

Nell’arco di pochi episodi, Sally, un tempo in difficoltà, è passata dall’apice del successo dello streaming hollywoodiano, ottenendo un 98 su Rotten Tomatoes, a un’acida spirale discendente. Goldberg riesce in qualche modo a giocare in ogni scena con la farsa e la tragedia, trovando note di comicità da cringe e fatalità da noir nell’ascesa e nella caduta di Sally.