Il finale di Peaky Blinders ha perso l’opportunità di concludere la storia di Tommy Shelby

Il finale della sesta stagione di Peaky Blinders poteva essere diverso e pieno di speranza, ma ha anche perso l’opportunità di concludere la storia di Tommy nel modo più naturale possibile.

La sesta stagione di Peaky Blinders si è conclusa con una nota di speranza che preparava in modo appropriato il film Peaky Blinders, ma nel farlo il crime drama ha perso l’opportunità di far finire la storia di Tommy Shelby nel modo migliore possibile.

Iniziando con la famiglia Shelby che raccoglieva i pezzi dopo il fallito attentato contro Oswald Mosley (Sam Claflin) nel finale della quinta stagione, la sesta stagione di Peaky Blinders ha visto gli Shelby affrontare le conseguenze dell’evento, compresa la morte di Polly Gray (Helen McCrory).

La sesta stagione di Peaky Blinders ha dato a Tommy (Cillian Murphy) la possibilità di vendicare Polly, ma lo ha anche mostrato apparentemente maledetto, poiché ha perso la figlia ed è stato costretto ad affrontare il proprio destino, dato che la morte di Tommy era garantita a causa di un tubercoloma inoperabile di cui lo aveva informato il dottor Holford (Aneurin Barnard).

Sebbene il tubercoloma sia stato simulato da Holford come un complotto escogitato insieme a Oswald Mosley per convincere Tommy a suicidarsi, la morte ha aleggiato spesso su Tommy sia per la natura degli affari in cui si impegnava sia per il modo in cui li affrontava.

L’ascesa nei ranghi, come quella degli Shelby dalla prima alla sesta stagione di Peaky Blinders, da criminali di basso livello a boss del crimine i cui affari raggiungevano i luoghi di mezzo mondo, ha alzato la posta in gioco man mano che la famiglia Shelby veniva coinvolta in affari con personaggi sempre più pericolosi.

Gli stratagemmi ambiziosi e intelligenti di Tommy lo hanno portato al successo nel corso degli anni, aiutandolo persino a ottenere una posizione come deputato, ma il suo approccio sconsiderato lo ha spesso portato vicino alla morte.

Gli eventi del finale della sesta stagione di Peaky Blinders, in particolare il rifiuto di Tommy di uccidere Holford e il funerale simbolico per la sua vita passata, hanno fatto presagire che la redenzione di Tommy inizierà a essere esplorata appieno, cosa che probabilmente sarà centrale nel film di Peaky Blinders.

Sebbene questo indichi comunque una progressione nella storia del protagonista, non sarebbe il finale che Peaky Blinders stesso ha prefigurato nelle sue sei stagioni.

Il finale perfetto di Peaky Blinders avrebbe previsto la morte di Tommy, che era stata accennata fin dall’episodio 1 della prima stagione di Peaky Blinders, e la sua morte sarebbe potuta servire come parte finale della sua storia di redenzione, soprattutto se fosse avvenuta sotto forma di sacrificio per qualcosa.

Perché Tommy Shelby sarebbe dovuto morire nel finale di Peaky Blinders

La morte di Tommy sarebbe stata il finale perfetto di Peaky Blinders, poiché la sua fine è sempre stata preannunciata dalla serie. Non solo laserie non ha mai visto un personaggio trovare la felicità senza che questa gli venisse strappata, ma la morte di Tommy è sempre stata considerata inevitabile.

Per buona parte della serie, Tommy è stato dipinto come se fosse già morto durante la prima guerra mondiale, riferendosi principalmente alle cicatrici che la guerra gli ha lasciato e aspettando solo che la sua morte diventasse definitiva.

Anche se l’innamoramento per Grace (Annabelle Wallis) gli ha mostrato un tipo di vita diverso, Tommy è stato costantemente inseguito dalla morte e dalla sofferenza, come dimostra la maledizione che credeva gli fosse stata inflitta e la citazione ricorrente “Nel cupo mezzogiorno d’inverno”, quando commemora la morte di qualcuno di caro o si prepara alla propria.

Ogni dettaglio rivelato da Peaky Blinders suggerisce che l’unico esito possibile per Tommy sarebbe stato la morte. Anche se la sua redenzione potrebbe offrire alla storia qualcosa di diverso, va contro tutto ciò che è stato accennato e impostato nelle stagioni dalla 1 alla 6 di Peaky Blinders.

Infatti, il fatto che Tommy non sia morto nel finale della sesta stagione di non significa che non morirà nel film, soprattutto perché la sua storia e quella della famiglia Shelby si concluderanno lì.

Tuttavia, il film di Peaky Blinders avrebbe potuto creare delle storie collegate alla banda criminale ma non direttamente a Tommy e dare alla sua storia un finale perfetto; invece, la sesta stagione ha perso l’occasione e si è rimangiata i molteplici accenni dello show sul finale sensato della storia di Tommy.