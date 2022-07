Ms. Marvel 2, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Il finale della prima stagione di Ms. Marvel ha fatto presagire grandi cose per il futuro di Kamala nel MCU. Ecco tutto quello che sappiamo su quel futuro, compresa la seconda stagione.

Ms. Marvel si è conclusa e i sei episodi che l’hanno preceduta hanno fatto presagire grandi cose per il futuro di Kamala nel MCU, portando molti a chiedersi cosa si sappia della seconda stagione dello show. Sebbene sia stato confermato che Kamala Khan apparirà in The Marvels del 2023, non si è parlato molto di una seconda stagione dello show.

Anche se la scena post-credits dell’episodio 6 getta certamente le basi per The Marvels, vale la pena esplorare come lo show sistemi le cose per la seconda stagione.

Ms. Marvel ha raccontato le origini di Kamala Khan, esplorando i poteri della giovane ottenuti grazie a un braccialetto segreto tramandato di generazione in generazione. Da questo alla famiglia di Kamala, passando per l’esplorazione della cultura, della religione e della vita scolastica di Kamala, Ms. Marvel è stata una serie deliziosa che lascia molte cose da esplorare per la seconda stagione.

Uno degli aspetti più interessanti di Ms. Marvel è stato semplicemente vedere le interazioni e gli sviluppi dei personaggi tra Kamala, i suoi amici e i membri della sua famiglia.

Anche se probabilmente The Marvels non si concentrerà su questo aspetto e si occuperà dell’ingresso di Kamala nel lato più cosmico del MCU insieme a Carol Danvers, la seconda stagione di Ms. Marvel ha molto su cui concentrarsi, già a partire dal finale.

Nonostante le polemiche sul cambio di poteri di Ms. Marvel nel MCU, il viaggio di Kamala è stato una gioia per gli occhi e una seconda stagione non potrebbe che essere benvenuta. Ecco tutto ciò che si sa attualmente su una potenziale seconda stagione di Ms. Marvel.

La seconda stagione di Ms. Marvel si farà?

La prima domanda a cui rispondere è la più ovvia, ovvero se la seconda stagione di Ms. Marvel si farà. Come da tradizione per i numerosi show Disney+ del MCU, Ms. Marvel è stata inizialmente classificata come serie limitata. Ad oggi, solo Loki ha ricevuto una seconda stagione nel MCU. Se Ms. Marvel seguirà l’esempio non è ancora stato confermato dai Marvel Studios.

Tuttavia, una somiglianza tra Ms. Marvel e gli altri show Disney+ è data dall’apparizione già confermata di Kamala in The Marvels, come WandaVision che sfocia in Doctor Strange nel Multiverso della Follia e la storia di The Falcon and the Winter Soldier che viene continuata da Captain America 4, sembra che Ms. Marvel stia continuando la storia del suo personaggio principale in un lungometraggio piuttosto che in una seconda stagione.

Questo non vuol dire che una seconda stagione potrebbe non essere possibile. Sebbene il prossimo viaggio di Kamala nel MCU sarà mostrato in The Marvels nel 2023, quel film potrebbe certamente concludersi con una preparazione per la seconda stagione di Ms. Marvel. Se ciò avverrà o meno non si saprà fino all’uscita di The Marvels nelle sale.

Tuttavia, dato che Ms. Marvel è il progetto con il rating più alto su Rotten Tomatoes dell’intero MCU, i Marvel Studios sarebbero pazzi a non riportare Kamala Khan per la seconda stagione.

La trama di Ms. Marvel 2

Probabilmente il modo più importante in cui lo show prepara la storia della seconda stagione di Ms. Marvel, al di fuori di altri progetti del MCU, è attraverso Kamran. Il finale di stagione ha introdotto le nuove abilità di Kamran, simili a quelle di Kamala.

Inoltre ha anche evidenziato l’incapacità di Kamran di controllare i suoi nuovi poteri insieme al dolore per la morte della madre. Per salvare Kamran, Kamala lo manda a Karachi dove incontra i Pugnali Rossi, nemici della famiglia di Kamran da generazioni.

Questo sembra essere il filone principale della storia, al di fuori degli altri amici e della famiglia di Kamala e dei principali set-up per altri progetti, che verranno esplorati nella seconda stagione, con la faida di lunga data tra i Pugnali Rossi e i Clandestini che offre un ampio potenziale narrativo per Kamala da affrontare in futuro.

Come Ms. Marvel ambienta The Marvels e gli X-Men

Tuttavia, le altre importanti premesse per altri progetti sono rappresentate dal finale di Ms. Marvel e dalla sua scena post-credits. Nella scena, il braccialetto di Kamala irradia una nuova energia e la fa esplodere attraverso il suo armadio.

Tuttavia, è Carol Danvers a rialzarsi dal disordine, confusa da ciò che la circonda, se da un lato è evidente che la storia di The Marvels è stata impostata in questo modo, dall’altro ci sono molti modi in cui questa storia potrebbe essere collegata alla seconda stagione. D

all’ovvia relazione tra Kamala e Carol all’ulteriore esplorazione delle abilità cosmiche di Kamala, il finale di stagione di Ms. Marvel prepara la seconda stagione in molti modi. Un’altra impostazione dà alla Terra-616 del MCU la prima introduzione degli X-Men attraverso la stessa Kamala.

Mentre nei fumetti Kamala era un Inumano, nel MCU si è scelto di fare di lei la prima mutante (al di fuori del Professor X di Terra-838). Nell’episodio 6 di Ms. Marvel, Bruno rivela di aver esaminato i geni di Kamala rispetto a quelli della sua famiglia per capire perché potesse manipolare il Noor.

Nel farlo scopre che il DNA di Kamala ha una sorta di mutazione e la sua battuta nell’episodio è accompagnata dal classico tema di Insuperabili X-Men che si trova anche in Doctor Strange 2.

Ms. Marvel 2, chi potrebbe portante nel Cast?

Per quanto riguarda il potenziale cast della seconda stagione di Ms. Marvel, sarebbe logico che tutti i principali membri della prima stagione tornassero. Ovviamente, la stessa attrice protagonista Iman Vellani tornerebbe nel ruolo principale, insieme a Matt Lintz e Yasmeen Fletcher, rispettivamente nei ruoli di Bruno e Nakia, i migliori amici di Kamala.

Dovrebbero tornare anche Aramis Knight nel ruolo di Red Dagger e Rish Shah nel ruolo di Kamran. Infine, Zenobia Shroff, Mohan Kapur e Saagar Shaikh dovrebbero tornare nei panni della madre, del padre e del fratello di Kamala, dato che la prima stagione si è concentrata sulle relazioni familiari di Kamala.

Data di uscita prevista per Ms. Marvel 2

Per quanto riguarda la potenziale data di uscita, sarebbe logico che la seconda stagione di Ms. Marvel arrivasse nel 2024 se non oltre. Data la prossima apparizione di Kamala in The Marvels nel 2023, la prossima tappa del suo viaggio avverrà dopo questa, lasciando che Ms. Marvel 2 venga rilasciata nei prossimi anni dopo l’uscita cinematografica di The Marvels.

Resta da vedere se i Marvel Studios confermeranno una seconda stagione, che probabilmente arriverà dopo The Marvels.