She-Hulk: Attorney at Law, i problemi ci sono e si vedono. Recensione dell’episodio 1

Con She-Hulk: Attorney at Law, i Marvel Studios affrontano il difficile panorama di una serie comica live-action di mezz’ora con personaggi in CGI, con risultati contrastanti.

Incontriamo per la prima volta l’avvocato Jennifer Walters (Tatiana Maslany), imbottita di radiazioni gamma, mentre si esercita in un’arringa finale per un caso imminente. L’amica e paralegale Nikki (Ginger Gonzaga) è in modalità cheerleader e sostiene Jen prima di scendere in campo, mentre il collega avvocato Dennis le dice che sarebbe meglio se fosse lui, un uomo, a sostituirla.

Alcuni messaggi di questa serie sono sottili come un macigno che viene lanciato verso lo spettatore. Gli uomini di She-Hulk sono spesso poco caratterizzati e ripugnanti. Le donne sono perlopiù intelligenti, forti e comandano a bacchetta! Il che è ovviamente una cosa che condivido, ma sembra una narrazione piuttosto rozza quando si cerca di introdurre un personaggio forte che si identifica come donna nell’anno 2022.

Non si tratta solo di un’atmosfera datata, ma anche di una dimostrazione di quanto il MCU sia indietro nella rappresentazione dei supereroi femminili, tanto da sentire il bisogno di recuperare il ritardo in un modo così pigro e stereotipato.

In ogni caso, Nikki dice a Jen che, a prescindere da tutto, ha sempre Hulk nella tasca da giocarsi, e Jen rompe la quarta parete per riportarci al giorno in cui ha ricevuto un’infusione di Hulk da suo cugino, Bruce Banner (Mark Ruffalo). La maggior parte della première si concentra quindi su Jen che impara a gestire i suoi poteri e su Bruce che mette alla prova i suoi limiti.

Vediamo i due che si ritrovano diversi mesi prima. Jen e Bruce sono molto uniti, con un rapporto più simile a quello di un fratello-sorella e questo li rende divertenti. La loro auto va fuori strada dopo che una astronave di classe A di Sakaaran cerca di intercettarli e il sangue di Bruce finisce per colare nella ferita al braccio di Jen.

Ed ecco qui che in battibaleno abbiamo una She-Hulk! Jen però non è come Bruce, è in grado di controllare la sua situazione Hulk molto più facilmente, è ancora fondamentalmente se stessa quando è in forma Hulk e non ha intenzione di diventare un supereroe.

In definitiva, Jen è determinata a tornare alla sua vita e alla sua carriera di avvocato, ma non passa molto tempo prima che si ritrovi a combattere in tribunale contro una Titania scatenata (Jameela Jamil).

Nel primo episodio di She-Hulk: Attorney at Law ci sono molti collegamenti e Easter Eggs con il MCU, la maggior parte di essi sono stati inseriti da Bruce, che ha colmato alcune lacune della Fase 3. Scopriamo che il rifugio costruito da Stark in Messico era il luogo in cui lavorava all’integrazione di Hulk e Banner per creare Smart Hulk durante il Blip, e che lui e Tony erano soliti sedersi lì a bere mentre Tony si lamentava di Steve Rogers.

Bruce fa riferimento alla sua storia d’origine come Edward Norton e a diversi momenti di The Avengers e Avengers: Age of Ultron, parlando di come sia stato storicamente in grado di passare da Banner a Hulk e viceversa. Accenna anche al periodo di due anni trascorso su Sakaar, anche se non ci è dato sapere cosa vogliano da lui questa volta gli abitanti della terra del Gran Maestro.

Scopriamo, inoltre, che Steve Rogers non è “morto” vergine. È difficile sapere cosa dire su questo punto, quindi, secondo le parole del fratello e re dei bot Zack Snyder, ci limitiamo a dire che è “in regola”.

Sembra che Moon Knight non faccia più parte dell’identità dei Marvel Studios, ma Jen ha una tazza “See You Later, Litigator” sulla mensola del suo ufficio, che ovviamente ricorda il maledetto Steven Grant e il suo cinguettante “laters gators”.

Non per niente, anche la famosa immagine di Oscar Isaac che mangia Cheetos con le bacchette viene subito alla memoria mentre Jen decantava le virtù di questa tecnica con Bruce. Sentitevi liberi di cercare su Google “Oscar Isaac Cheetos” se non avete idea di cosa sto parlando!

L’episodio “Un normale livello di rabbia” è un’introduzione ben fatta al personaggio di Jennifer Walters e la Maslany è bravissima come sempre a dare vita alla persona che interpreta. I fan di Orphan Black saranno felici di vedere l’attrice in un altro impegnativo ruolo da protagonista e finora il cast di supporto sembra ottimo, soprattutto Gonzaga nel ruolo di Nikki.

È interessante vedere i Marvel Studios adottare un approccio diverso a tutti i loro show del MCU Disney+, con She-Hulk: Attorney at Law sembrano essersi cimentati nella produzione di una sitcom amabile e inoffensiva. Il primo episodio si attiene alla storia delle origini di Jen, in seguito dovrebbe diventare un vero e proprio poliziesco.

Il problema, per me, è che già da questo primo episodio tutto sembra estremamente leggero, troppo banale, troppo poco sensazionale per poterci affondare i denti. Questa serie punta al divertimento, ma non ho riso praticamente a nessuna delle battute, quindi non mi sento di definirla una commedia.

E poi c’è la rottura della quarta parete, che avviene così di rado da risultare stridente anziché accattivante, ma forse gli spettatori che amano le sitcom e gli show polizieschi saranno più entusiasti di tutto questo, e forse She-Hulk: Attorney at Law migliorerà notevolmente andando avanti con gli episodi, anche se da quello che ho letto, non sembrerebbe).

Come sta diventando una tradizione per questi show del MCU Marvel, i titoli di coda brillano ancora una volta, con l’arte che ci dà un contesto di buon umore per la nuova vita di Jen come She-Hulk. Il tutto si conclude con una nota positiva, ma le ben documentate chiacchiere sulla qualità della CGI dello show non saranno del tutto messe a tacere dopo questo primo episodio.

Non è poi così male come sembrava nelle prime immagini uscite, ma ci sono un paio di momenti in cui sembra un po’ scadente. Gli artisti dei VFX di She-Hulk: Attorney at Law hanno probabilmente fatto del loro meglio, e la CGI di She-Hulk raramente si spinge nel territorio di Polar Expres.

La parte davvero fastidiosa è l’aspetto dettagliato della CGI di Smart Hulk, probabilmente ci sono ragioni legittime (il team VFX potrebbe aver già avuto accesso ad alcuni livelli consolidati di Avengers: Endgame, chi lo sa?), ma sembra che ci vogliano dire, “beh, Hulk è più importante” e, tornando alla precedente lamentela per la pesantezza della scrittura, dare ai creatori dei VFX il tempo necessario per realizzare appieno She-Hulk in modo visivamente opposto a Hulk sarebbe stata una dichiarazione di per sé piuttosto potente.