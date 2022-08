The Boys 4, Starr condivide una foto dei Sette per confermare l’inizio delle riprese

Antony Starr, che interpreta patriota, pubblica una foto dei Sette della prima stagione di The Boys per celebrare l’inizio delle riprese della quarta stagione.

Antony Starr conferma l’inizio della produzione della stagione 4 di The Boys con un’immagine di repertorio dei Sette. Conclusa la terza stagione il mese scorso, Prime Video ha annunciato il rinnovo dello show a una settimana dalla prima. Basata su una serie di fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, la serie è incentrata su un gruppo di giustizieri disadattati decisi a svelare il lato oscuro dei supereroi.

Sviluppata da Eric Kripke, la terza stagione di The Boys ha visto l’introduzione di Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, il primo superuomo del mondo e l’unico avversario di potenza paragonabile a Patriota (Starr). All’inizio del mese è stato annunciato che Cameron Crovetti, la star adolescente che interpreta il figlio di Patriota, Ryan, diventerà un personaggio fisso della serie nella quarta stagione, mentre saranno introdotti anche i nuovi eroi interpretati da Valorie Curry e Susan Heyward.

Dopo aver accennato a una battaglia per il controllo su Ryan tra Patriota e Billy Butcher, l’annuncio del casting sembrava confermare i piani di Kripke per la quarta stagione.

Ora, Starr sembra aver confermato che la produzione della quarta stagione di The Boys è ufficialmente iniziata, condividendo una foto di repertorio della prima stagione. “Prima stagione. Tanto tempo fa”, scrive accanto a un’immagine che lo ritrae in costume da Patriota con il cast originale dei Sette, tra cui Erin Moriarty come Starlight, Dominique McElligott come Queen Maeve, Nathan Mitchell come Black Noir, Chance Crawford come Abisso, Jessie T. Usher come A-Train e Alex Hassell come Translucent.

Per sottolineare l’inizio della quarta stagione, Starr aggiunge scherzosamente: “Quarta stagione, ora si comincia ;)”.

Ritwittato dalla pagina Twitter ufficiale di The Boys, l’aggiornamento dell’attore sembra allinearsi con una dichiarazione della sua nemesi sullo schermo, Karl Urban, che in precedenza aveva affermato che l’inizio della produzione era previsto per il 22 agosto. Le riprese della quarta stagione sono state ripetutamente annunciate questo mese, quando i membri del cast, tra cui Starr, Crawford, Jack Quaid e Karen Fukuhara, hanno postato delle foto mentre si recavano nei luoghi di ripresa della serie a Toronto, in Canada.

Oltre al cast principale, anche Ackles è sembrato accennare al possibile ritorno di Soldier Boy, commentando che era “in arrivo” in un recente post di Urban.

Dopo che Kripke e il finale della terza stagione hanno accennato ad alcune delle linee di trama più emozionanti dello show, i fan saranno entusiasti di sapere che la produzione della quarta stagione è ufficialmente in corso.

Anche se potrebbe essere l’inizio di una lunga attesa, visto che i nuovi episodi di The Boys non dovrebbero arrivare fino alla fine del 2023, i fan possono almeno aspettarsi ampi aggiornamenti e intrattenimento dagli account altamente interattivi dei social media dello show. Inoltre, è possibile che l’imminente serie spinoff di Gen V sia in grado di soddisfare gli appetiti dei fan mentre inizia l’attesa per la quarta stagione.