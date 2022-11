Stranger Things 5, ecco perché Undici potrebbe uccidere Will Byers

Will Byers non è stato un personaggio importante in Stranger Things per un certo periodo, ma tutto questo potrebbe cambiare in peggio con i probabili sviluppi della quinta stagione.

Ci sono molte teorie sulla quinta stagione di Stranger Things che riguardano Will Byers, con la crescente ipotesi che possa morire per mano di Undici. Il legame di Will con Vecna giocherà probabilmente un ruolo essenziale nella stagione finale, sebbene sia stato relegato sullo sfondo nelle ultime stagioni di Stranger Things, i legami di Will con il Sottosopra saranno certamente fondamentali per la sconfitta di Vecna e forse per la sua stessa fine.

La portata dei legami di Will con Vecna è sconosciuta, ma il teaser della quarta stagione di Stranger Things dimostra che alla fine sarà ancora una volta un elemento chiave. Sebbene non sembri far parte della mente alveare, può percepire Vecna attraverso una connessione psichica.

Se Vecna usa questa connessione per controllare Will, Undici potrebbe trovarsi nella situazione di doverlo uccidere per indebolirlo. Undici è la scelta più ovvia per questo compito, non solo per i suoi poteri ma anche per il loro rapporto, inoltre, Will è estremamente fedele ai suoi amici e sarebbe disposto a sacrificarsi per il bene del gruppo.

Il motivo per cui Will potrebbe sacrificarsi in Stranger Things 5

Il legame di Will Byers con Vecna potrebbe essere un’arma a doppio taglio per la banda nella quinta stagione, poiché potrebbe permettere loro di rintracciare Vecna ma anche di essere rintracciati da lui. Se Will diventa un ostacolo per il gruppo, potrebbe sacrificarsi per salvarli.

Si tratterebbe di un momento di svolta, dato che la maggior parte della prima stagione è stata spesa nel tentativo di salvarlo. In alternativa, potrebbe accadere che se Vecna morisse, anche Will potrebbe morire. Quindi Undici potrebbe uccidere indirettamente Will sconfiggendo Vecna. Il sacrificio di Will per salvare i suoi amici chiuderebbe in bellezza la serie e aumenterebbe il valore complessivo del personaggio dopo il ruolo minore svolto nelle ultime stagioni.

Il motivo per cui Undici uccide Will è sensato per Stranger Things

Undici e Will Byers hanno sviluppato un rapporto simile a quello tra fratelli, dato che lei è stata temporaneamente adottata dalla famiglia Byers dopo la scomparsa di Hopper. Mentre nella prima stagione di Stranger Things i due non hanno interagito molto a causa del fatto che Will era bloccato nel Sottosopra, il loro rapporto è cresciuto nelle ultime stagioni.

Undici, dovendo uccidere Will, aggiungerebbe un arco emotivo importante alla stagione finale e potrebbe renderla più potente. I poteri della giovane aumentano notevolmente quando è arrabbiata e la morte di Will potrebbe darle il potere di uccidere finalmente Vecna.

In qualità di stratega del gruppo, il legame psichico di Will con Vecna farà indubbiamente scontrare i due in una battaglia d’ingegno nella quinta stagione. Nelle passate stagioni il personaggio è stato decisamente poco rappresentato e il fatto che sia di nuovo al centro dell’attenzione avrebbe molto senso in vista del finale di stagione.

Il sacrificio di Will potrebbe essere una carta vincente se il gruppo non riuscisse a escogitare un altro piano per battere Vecna. Will potrebbe già saperlo, visto che di solito è il componente più attento del gruppo. Il suo soprannome Will “Il Saggio” di Dungeons & Dragons sarà probabilmente in bella mostra quando il gruppo entrerà nella battaglia finale con Vecna.