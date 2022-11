The Crown 5: cos’è successo a Martin Bashir dopo l’intervista a Diana

L’intervista rilasciata da Diana a Martin Bashir per Panorama raccontata in The Crown ha provocato gravi ripercussioni. Quali sono state le conseguenze per Bashir?

L’intervista di Martin Bashir alla Principessa Diana è uno degli eventi più famigerati della storia reale e una parte iconica della quinta stagione di The Crown, e sebbene le conseguenze immediate siano ben documentate, gli effetti a lungo termine sono meno chiari.

The Crown mostra come Bashir abbia usato documenti falsificati per convincere la Principessa del Galles e suo fratello, il Conte Spencer, di essere spiati per ottenere l’intervista di Diana su Panorama. L’intervista rilasciata da rivelò molte cose sulla famiglia reale, in particolare sul suo matrimonio con il Principe Carlo, con conseguenti ripercussioni. Mentre è noto ciò che accadde alla Principessa Diana dopo l’intervista a Panorama, non è altrettanto noto ciò che accadde a Martin Bashir.

Nonostante le procedure ingannevoli utilizzate per ottenere l’intervista, la carriera di Martin Bashir è decollata dopo l’intervista di Panorama alla Principessa Diana (Elisabetta Debicki). L’intervista ha fatto vincere a Bashir e alla BBC numerosi premi, tra cui un BAFTA, non solo, ha aperto al giornalista la strada per condurre interviste ad altri soggetti di alto profilo, come Michael Jackson. Bashir ha continuato a lavorare come giornalista presso altre reti importanti come ITV, ABC e NBC prima di tornare alla BBC dal 2016 al 2021.

Martin Bashir ha subito conseguenze dopo l’intervista alla Principessa Diana?

Sebbene Martin Bashir non abbia immediatamente affrontato conseguenze per le pratiche ingannevoli utilizzate per ottenere l’intervista di Panorama con la Principessa Diana, esse sono sempre state sospettate. Nel 1996 ci fu un’inchiesta interna alla BBC riguardo agli estratti conto bancari falsificati che Bashir utilizzò, come mostrato nella quinta stagione di The Crown.

Tuttavia, dopo un’inchiesta controversa che ha omesso di intervistare diversi personaggi chiave, è stato stabilito che i documenti falsificati non erano stati utilizzati, scagionando così Bashir da potenziali illeciti. Alla fine la BBC si è scusata con Earl Spencer, fratello della Principessa di Galles, per l’uso di documenti falsificati al fine di ottenere l’intervista con la sorella, ma Earl Spencer ha respinto le scuse e ha chiesto che venisse aperta un’altra inchiesta.

Nel 2020, la BBC ha avviato un’indagine indipendente su come è stata ottenuta l’intervista di Martin Bashir a Diana su Panorama. Questa iniziativa è stata sostenuta dai principi William e Harry, figli di Diana e del principe Carlo (interpretato da Dominic West nella quinta stagione di The Crown).

A causa di problemi di salute, Bashir ha lasciato la BBC nel maggio 2021, poco prima che venisse annunciato che l’inchiesta aveva giudicato il giornalista colpevole di aver usato l’inganno e di aver violato la condotta editoriale della BBC nell’ottenere l’intervista su Panorama. La BBC ha successivamente inviato lettere di scuse al Principe William, al Principe Harry, al Principe Carlo e al Conte Spencer in merito alla situazione.

Dove si trova ora Martin Bashir?

Dopo le dimissioni dalla BBC nel 2021, Martin Bashier non ha mai più ricoperto ruoli giornalistici in un’altra rete. Ciò potrebbe essere dovuto al danno che l’indagine del 2020 ha arrecato alla sua reputazione o ai problemi di salute che ha citato al momento delle dimissioni dalla BBC.

Indipendentemente dal motivo, sembra che Bashir si stia allontanando dal giornalismo, anche se non è chiaro se questo allontanamento sia temporaneo o permanente. La rappresentazione dell’intervista a Panorama in The Crown 5, che si è concentrata anche sul modo in cui l’intervista è stata ottenuta, ha rinnovato l’interesse per lo scandalo, rendendo improbabile che il pubblico dimentichi presto le pratiche ingannevoli di Bashir.