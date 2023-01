1899 è stata cancellata da Netflix dopo una sola stagione. Ecco perché

Netflix cancella la misteriosa serie sci-fi 1899 dopo una sola stagione, continuando la tendenza dello streamer a cancellare serie di alto profilo, ma ci sono delle ragioni.

Netflix ha cancellato la serie fantascientifica 1899 dopo una sola stagione, nata dai creatori Jantje Friese e Baran bo Odar, già autori di un’altra serie di successo di Netflix, Dark. Le due condividevano il gusto per le trame misteriose che facevano dubitare il pubblico in ogni momento. 1899 si concentrava sull’equipaggio e sui passeggeri a bordo della nave Kerberos e sugli oscuri segreti che collegano il loro viaggio alla nave Prometheus, recentemente scomparsa.

Il co-creatore di 1899, Baran bo Odar, ha annunciato su Instagram che Netflix ha scelto di non proseguire con una seconda stagione, Bo ha rivelato la notizia con una dichiarazione rilasciata congiuntamente da lui e dal co-creatore Jantje, in cui esprime il proprio dispiacere per la scelta da parte di Netflix, il che significa che la seconda stagione di 1899 non sarà in grado di svelare il mistero sollevato dal finale della prima stagione.

Il co-creatore della serie ha anche spiegato che il piano originale prevedeva che 1899 raccontasse gli intrecci e i colpi di scena attraverso tre stagioni, come è stato per Dark. La dichiarazione si conclude con un ringraziamento rivolto ai fan, con i creatori che sottolineano l’impatto che la notizia avrà su milioni di persone.

Di cosa avrebbe potuto parlare la seconda stagione di 1899

Ci sono state molte teorie su come sarebbe potuta essere la seconda stagione di 1899. La prima stagione è iniziata offrendo dosi di orrore quando l’equipaggio e i passeggeri della Kerberos hanno trovato la nave Prometheus alla deriva nel mare. Il finale spiega che gli eventi dell’intera stagione si sono svolti all’interno di una simulazione creata dalla protagonista Maura, che non ricorda nulla.

Il colpo di scena fantascientifico è stato rivelato essere legato al desiderio di Maura di avere un posto dove stare con suo figlio, Elliot che stava soffrendo di una grave malattia nel mondo reale, e forse ne stava addirittura morendo, quando Maura ha trasferito la coscienza del figlio nella realtà virtuale del loop temporale.

Il finale della prima stagione si è concluso con Maura che finalmente ricorda il suo passato e decide di svegliarsi dalla realtà virtuale che aveva creato. La nave Prometheus era in realtà un’astronave, i restanti membri dell’equipaggio e i passeggeri della Kerberos stavano dormendo dentro delle capsule tutte intorno a lei.

Il pubblico scopre che lei è a bordo dell’astronave del Progetto Prometheus, nell’anno 2099, con un’inquadratura esterna che mostra la nave fluttuare nello spazio. La fine di 1899 ha offerto a Maura l’opportunità di capire se si trova nel mondo reale o in un’altra simulazione orchestrata da suo fratello Cirian, che si è rivelato essere colui che controllava la precedente simulazione di Kerberos.

Netflix continua la sua tendenza a cancellare serie tv a tradimento

1899 è un’altra serie di rilievo all’apparenza a non essere stata rinnovata nella recente tendenza di Netflix a cancellare grandi show. Negli ultimi due anni, gli abbonati si sono rivolti più volte ai social media per chiedere allo streamer di ripensare alla cancellazione di alcuni progetti.

La serie fantasy Warrior Nun, cancellata da Netflix, è stato l’esempio più recente della tendenza, prima che 1899 incontrasse lo stesso destino. In questo caso Netflix ha fatto anche peggio, il pubblico che si è riversato sui social media per sostenere che lo streamer volesse il fallimento della serie, dato che ha a malapena promosso l’uscita della seconda stagione.

1899 non ha avuto questo problema, in quanto i creatori dello show avevano un precedente rapporto di lavoro con Netflix attraverso il popolare show Dark, ma nemmeno una buona pubblicità e gli ottimi ascolti generati dalla fama della fortunata serie precedente sono riusciti a evitare che venisse cancellata.

Questo anche perché 1899 ha incuriosito moltissimo il pubblico alzando di molto l’asticella e ponendosi sul mercato con alte aspettative, proprio perché Dark era riuscita a creare una fanbase solida. Purtroppo le aspettative sono state tradite forse per il paragone con la serie che l’ha preceduta, facendola cadere in un buco nero di desolazione.

I pareri di pubblico e critica, infatti, sono stati contrastanti, la serie è sembrata troppo ambiziosa e confusa, lenta e controversa. Insomma, per quanto ormai ci si aspettasse di vedere cosa potesse succedere e venissero svelati tutti i suoi segreti, la cancellazione era prevedibile.