Alice in Borderland, recap stagione 1. Tutto quello che bisogna ricordarsi prima della seconda

È ora di rinfrescarsi la memoria prima che i giochi ricomincino, Alice in Borderland è sbarcata su Netflix con la sua seconda stagione, ma ci ricordiamo tutto della prima?

Se siete amanti dei giochi mortali di fantasia, nelle ultime settimane del 2022 avrete sicuramente notato l’arrivo in piattaforma di Alice in Borderland che è tornato con la sua nuova stagione. Se non l’avete ancora vista, a giudicare dal trailer, questa stagione promette di essere ancora più selvaggia della prima, con i protagonisti che finalmente raggiungeranno i livelli alti delle carte da gioco e scoprono di più sul mondo in cui si trovano.

Ma cosa è successo nella prima stagione di Alice in Borderland? Sono passati due anni dalla prima stagione ed è un periodo lungo per aspettare una nuova stagione di una serie televisiva, inoltre questi ultimi sono stati particolarmente duri, quindi non preoccupatevi: ci pensiamo noi. Mettetevi comodi e godetevi questo riassunto prima di premere play sulla seconda stagione di Alice in Borderland. Che i giochi abbiano inizio!

Di cosa parla Alice in Borderland e come inizia?

Basato sull’omonima serie manga di Haro Aso, Alice in Borderland è arrivato su Netflix nel dicembre 2020, ha come protagonista Kento Yamazaki nei panni del giovane giocatore disoccupato Ryohei Arisu, la cui vita cambia drasticamente quando viene misteriosamente trasportato in un universo parallelo in cui è costretto a giocare una serie di giochi contorti per rimanere in vita.

Non si sa chi ci sia esattamente dietro questi giochi: gli alieni? Il governo? L’1%? – Né si sa cosa ci guadagnino. La teoria più diffusa tra i protagonisti di Alice in Borderland è che la cosiddetta “Terra di confine” sia in realtà una copia identica di Tokyo, tranne che per il fatto che una grossa fetta dell’enorme popolazione urbana è scomparsa. L’unica cosa che Arisu e i suoi compagni sanno con certezza è che devono giocare e vincere questi giochi raccapriccianti o pagheranno con la vita.

Nel primo episodio, Arisu viene trasportato in questo altro mondo insieme ai suoi due amici più cari, Karube (Keita Machida) e Chota (Yûki Morinaga). Stavano gironzolando in una strada trafficata quando hanno accidentalmente causato un incidente d’auto e si sono dovuti nascondere dalla polizia nel bagno di una stazione della metropolitana.

Quando sono usciti, tutti sono spariti tranne loro tre – e qualche altra persona, come presto scopriranno. Quello che inizia come un mistero affascinante e un’opportunità per lasciarsi alle spalle le difficoltà del mondo reale si trasforma presto in un incubo quando Arisu, Karube e Chota vengono chiamati in un edificio in cui si sta svolgendo una partita. Entrando nell’edificio, i tre attraversano una barriera invisibile che li ucciderà se proveranno a tornare indietro.

I tre vengono presto raggiunti da altri due giocatori, Saori (Ayame Misaki) e un’adolescente che, scopriranno presto, mostrerà loro esattamente il tipo di orrore a cui stanno andando incontro. Ognuno di loro riceve un cellulare senza segnale per informarli della difficoltà del gioco: “tre di bastoni”, qualunque cosa significhi.

Il gruppo è costretto a giocare a un gioco chiamato “Dead or Alive”, nel quale si entra in una serie di stanze con due porte e si deve scegliere quella giusta in un tempo limitato. Tardare troppo nella scelta significa morire bruciati, mentre scegliere la porta sbagliata significa essere colpiti da un laser in testa – ed è proprio questa la sorte che attende la nostra povera ragazza, la prima vittima dei giochi di Alice in Borderland.

La rabbia e la disperazione si impadroniscono del gruppo dopo la morte della ragazza e la situazione peggiora quando Chota ha un attacco di panico e finisce per bruciarsi una gamba. All’inizio le porte sembrano essere completamente casuali, ma Arisu riesce a sfruttare le sue competenze e la sua familiarità con i sistemi di gioco per far uscire vivi tutti gli altri dall’edificio.

Arisu, Karube, Chota e Saori vengono accolti all’esterno da una carta con il tre di fiori, che funge da “visto” per i prossimi tre giorni. Che cos’è un visto, vi chiederete? Beh, per fortuna Alice in Borderland ci regala un’altra carta rossa, così non dovremo soffermarci a lungo su questa domanda.

Questa volta è un uomo anziano che viene verso di loro annunciando che il suo visto è scaduto e che ha smesso di giocare. Non appena termina il discorso, un raggio laser simile a quello che ha ucciso la ragazza nel gioco lo uccide.

Regole, nuove alleanze e la promessa di un rifugio sicuro

Dopo questa esperienza traumatica, Arisu, Karube e Chota iniziano a mettere insieme le regole di questo strano universo in cui si sono ritrovati. Innanzitutto, il numero della carta all’inizio della partita equivale al numero di giorni che si possono trascorrere a Borderland senza giocare una partita, se si vince. Se questo visto scade e non ci si trova in un’arena, si muore.

In secondo luogo, non tutti gli abitanti dell’altro mondo sono arrivati lì nello stesso momento. Saori, per esempio, aveva già giocato più di una partita quando si è imbattuta nei ragazzi. Infine, c’è una logica nei numeri e nei semi delle carte che rappresentano ogni gioco.

Arisu e Karube apprendono questa informazione da un altro giocatore durante una partita di abilità fisica nell’episodio 2, in cui sono inseguiti da due persone armate con maschere da cavallo. I numeri si riferiscono alla difficoltà del gioco, mentre ogni seme rappresenta un diverso tipo di abilità: una partita a fiori è incentrata sul lavoro di squadra, mentre una partita a cuori presuppone il tradimento; una partita a quadri è una battaglia di ingegno, mentre una partita a picche misura le abilità fisiche dei giocatori. Ora che sono in possesso di tutte queste informazioni, Arisu, Karube e Chota fanno un patto per proteggersi a vicenda e tornare a casa insieme.

Ma, come accade di solito nelle storie death games, le cose prendono presto una brutta piega. Con il visto di tre giorni di Saori e Chota che sta per scadere, il gruppo è costretto a partecipare a una partita di cuori particolarmente impegnativa in cui solo uno di loro può uscirne vivo. Saori cerca di aggiudicarsi il “premio” ma viene fermata da Chota che, insieme a Karube, accetta di sacrificarsi per permettere ad Arisu di andare avanti. È un addio incredibilmente emozionante e Arisu non riesce ad accettare il fatto che questa volta non può fare nulla per salvare i suoi amici.

Arisu cade in una profonda depressione dopo la morte di Karube e Chota e per qualche tempo sembra ripercorrere la stessa strada dell’uomo incontrato dopo Dead or Alive. Ma la sua vita viene salvata da Usagi (Tao Tsuchiya), una donna misteriosa che aveva incontrato nel gioco di combattimento. Usagi diventa la nuova alleata di Arisu e, insieme, i due decidono di andare alla ricerca di un luogo chiamato La Spiaggia di cui Karube aveva sentito parlare da due ragazzi dall’aspetto aggressivo. La loro speranza è che la spiaggia sia una sorta di rifugio di evacuazione in cui riunirsi con i propri cari.

L’utopia distorta nella terra di confine

Ma la spiaggia non è niente di tutto questo. Gestita da un uomo che si fa chiamare “Cappellaio” (Nobuaki Kaneko), in quello che è forse il più evidente riferimento ad Alice nel Paese delle Meraviglie, la spiaggia è una sorta di distopia/utopia alla Signore delle Mosche, in cui i giocatori fanno festa tutto il giorno e si organizzano per giocare e collezionare carte. Secondo la teoria del Cappellaio, l’unico modo per ottenere un biglietto per tornare a casa è raccogliere tutte le carte di un mazzo.

Gli abitanti della spiaggia devono quindi fare del loro meglio per raccogliere tutte le carte, in modo da poter tornare a casa una dopo l’altra, a partire ovviamente dal Cappellaio. Finora, la folla della spiaggia è riuscita a raccogliere le carte piuttosto bene: gli mancano solo le carte delle figure e il dieci di cuori per completare il mazzo.

Nonostante la parvenza di felicità e organizzazione, non tutto funziona bene, una fazione armata chiamata “i militanti” sta aumentando il suo potere e il suo leader, Aguni (Shô Aoyagi), è sempre più insoddisfatto del governo di Hatter. Le tensioni aumentano fino a quando, alla fine, Aguni uccide Hatter durante una partita e si proclama nuovo leader della spiaggia, con grande disperazione dei sudditi di Hatter.

Il dominio del terrore dei militanti nei confronti dell’utopia spezzata di Hatter raggiunge un punto di rottura nel penultimo episodio, quando il resort diventa un campo di gioco. Una giovane ragazza di nome Momoka (Kina Yazaki) viene uccisa e gli abitanti della spiaggia devono scoprire chi è l’assassino e bruciarlo in un incendio prima che scada il tempo.

Aguni e i militanti iniziano a uccidere tutti quelli che si trovano a vista, ma, come al solito, spetta ad Arisu capire cosa è successo. Rendendosi conto che la carta del gioco è il tanto atteso dieci di cuori, Arisu scopre che è stata Momoka a uccidersi. Viene fuori che sia lei che un’altra ragazza, Asahi (Mizuki Yoshida), lavoravano in realtà per gli ideatori del gioco e tramavano contro la Spiaggia.

Dove ci lascia Alice in Borderland stagione 1?

Asahi, Arisu e Usagi lasciano la spiaggia, ormai distrutta e bruciata, e rintracciano il quartier generale dei game master. All’interno di una stazione della metropolitana, trovano una stanza piena di schermi e di cadaveri di persone che sembravano controllare i giochi da lontano, tutti con segni di laser sulla testa. Arisu e Usagi vengono presto raggiunti da Kuina (Aya Asahina) e Chishiya (Nijirô Murakami), due fuggitivi della spiaggia che un tempo li avevano traditi e consegnati ai militanti come parte di un piano per rubare tutte le carte.

Tuttavia, prima che questo incontro abbia il tempo di degenerare, appare un altro degli ex sudditi di Hatter: sugli schermi disseminati nella stanza, Kuina, Chishiya, Usagi e Arisu vedono l’immagine di Mira (Riisa Naka), una delle più fidate consigliere di Hatter. La donna ricorda loro di aver ucciso così tanti amici e conoscenti per arrivare a questo punto del gioco e si congratula per aver raggiunto la fase successiva.

Fuori dalla stazione della metropolitana, i cieli della città sono invasi da dirigibili che trasportano grandi striscioni con le immagini delle ambite carte con le figure. Un nuovo gioco, ancora più pericoloso di quelli appena visti, sembra stia per iniziare. Cosa comporterà esattamente questo nuovo gioco ce lo dirà la seconda stagione di Alice in Borderland.