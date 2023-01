Serie TV da vedere su Netflix se vi piacciono protagoniste femminili forti

Netflix, come sappiamo, ha molte fantastiche serie tv da guardare e a volte è difficile scegliere quale iniziare, ecco allora un piccolo aiuto per chi ama storie caratterizzate da forti personaggi femminili.

Qui di seguito 9 delle nostre preferite in cui le donne sono protagoniste di commedie, horror, drammi, misteri, e praticamente ogni altro genere si può pensare.

La regina degli scacchi (2020)

In cima alla lista c’è sicuramente “La regina degli scacchi”. Basato su un romanzo omonimo, la serie è incentrata su Beth Harmon, un prodigio degli scacchi che sale al vertice del gioco dominato dagli uomini.

Con una stellare Anya Taylor-Joy come protagonista, probabilmente in questa serie tv una fra le sue migliori performance, “The Queen’s Gambit” (questo il titolo originale) ha vinto numerosi premi ed è stato un tale successo che ha anche segnato un aumento di popolarità per gli scacchi stessi.

Arcane (2021-presente)

Film e programmi TV basati sui videogiochi sono noti per non essere ben accolti da fan o critica. Tuttavia, ci sono una manciata di eccezioni alla regola e tra loro c’è proprio “Arcane”, che molti considerano il più grande show televisivo basato su un gioco.

Ambientata nell’universo di League of Legends, questa serie tv si tuffa molto più in profondità nelle origini dei suoi personaggi. Anche coloro che non conoscono il videogioco si sono trovati coinvolti nella storia, che si concentra su due sorelle, Vi e Jinx, due dei personaggi più forti mai visti su Netflix.

Thw Crown (2016-presente)

In questa lista non poteva mancare The Crown, che racconta la storia del regno della regina Elisabetta II attraverso il 21º secolo dai suoi primi anni di regno.

Anche se la serie presenta attori diversi per ragioni di invecchiamento e fedeltà ogni due stagioni, i personaggi rimangono comunque coerenti. Che si tratti di Elisabetta, la ribelle Diana, o anche la principessa Margaret, la serie tv è un concentrato di diverse tipologie di donne forti e autoritarie.

Stranger Things (2016- presente)

Si potrebbe certamente sostenere che Stranger Things è una serie tv corale, con vari protagonisti, ma ci sono alcune donne che sembrano distinguersi dal resto dei personaggi. La serie è incentrata principalmente su Undici, la ragazza dotata di poteri telepatici la quale è causa e rimedio, insieme ai suoi amici, delle varie vicende durante lo show.

Oltre a Undici meritano una citazione anche Joyce, la madre di uno dei protagonisti, che affronta situazioni impensabili e Nancy, che affronta il passaggio inevitabile dall’essere un’adolescente senza pretese a donna forte in grado di resistere a tutto. Se questo non è sufficiente, la serie ha anche molti altri personaggi femminili di spessore come Max, Robin, ed Erica, dimostrando che sono le signore a rubare la scena qui.

Le regole del delitto perfetto 2014-2020

Non ci potrebbe essere una donna più forte in televisione di Annalise Keating. Interpretata dall’incredibile Viola Davis, che ha fatto la storia come la prima donna nera a vincere un Emmy in una serie drammatica.

Questa è una delle serie crime per eccellenza, ed è caratterizzata da alcuni dei colpi di scena più scioccanti nella storia della televisione. Le vicende narrate raccontano di Annalise, una professoressa di legge che viene coinvolta in un vero e proprio caso di omicidio con un gruppo di suoi studenti, e la suspence continua a cresce puntata dopo puntata.

Orange is the new black 2013-2019

Uno dei primi originali Netflix, Orange is the new black è pieno di donne forti in tutto il cast. Questa serie racconta la storia di alcune detenute in una prigione femminile e vanta alcuni dei personaggi più memorabili degli ultimi dieci anni.

Inizialmente, la serie si era aperta con Piper Chapman (Taylor Schilling) come personaggio centrale. Nel corso degli anni però, l’attenzione si è spostata sulle altre detenute della prigione. La particolarità di questi personaggi è senza dubbio che pur non essendo in una posizione di potere, queste donne rimangono forti di fronte ad alcune situazioni veramente terribili.

Sabrina 2018-2020

Dimenticate la vecchia serie tv “Sabrina vita da strega”, la serie Netflix Sabrina è un’interpretazione molto più oscura del personaggio, metà umana e metà strega, interpretata dalla talentosa Kiernan Shipka.

In poche stagioni, la potente Sabrina va contro i pregiudizi di genere del mondo delle streghe, affermandosi come una delle donne più spaventose di tutte le serie tv, rimanendo impressa nell’immaginario collettivo più lei in due stagioni che di quanto facciano altri personaggi in centinaia di episodi.

The 100 (2014-2020)

Inizialmente “The 100” è nato come uno show su un gruppo di ragazzi criminali inviati sulla Terra in uno scenario post-apocalittico per vedere se fosse ancora o meno abitabile. Durante le stagioni però, si è evoluta in molte cose diverse ma una cosa è rimasta costante ed è la leader del gruppo e protagonista, Clarke Griffin (Eliza Taylor).

Clarke agisce per l’appunto come leader del suo popolo, non tirandosi mai indietro di fronte al pericolo in quasi ogni episodio, sempre pronta a tutto per salvare la sua gente e su di lei gravano anche le decisioni più difficili, insomma una vera Powerfull Woman.

Jessica Jones 2015-2019

Jessica Jones (Krysten Ritter) è un’investigatrice privata con forza e resistenza sovrannaturali, ma attenzione non è la classica eroina alla wonder woman, infatti è anche una bevitrice incallista con un passato oscuro e ciò la rende una delle migliori super- eroine dell’intero panorama delle serie tv, un personaggio imperfetto e molto stratificato.

Come detto potrà non essere la classica brava ragazza, ma si Jessica si batte comunque sempre per ciò che è giusto, facendo il mazzo a tutti a ogni episodio e riuscendo a rubare la scena anche quando è spalleggiata da altri eroi più noti.