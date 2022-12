Queen Charlotte: A Bridgerton Story, data di uscita, trama, trailer, cast e tutto quello che sappiamo

Preparatevi al ritorno della Regina, la miniserie Netflix Queen Charlotte: A Bridgerton Story è tra le più attese, ecco tutto quello che sappiamo.

Bridgerton ci ha stupito quando ha debuttato su Netflix il giorno di Natale del 2020. La prima stagione del period drama dell’epoca Regency ha infranto i record di streaming e il suo finale da favola per il Duca e la Duchessa di Hastings ci ha lasciato con la voglia di saperne di più dopo che il sipario è calato nel finale di stagione.

La promessa di una seconda stagione è stata seguita da una lunga attesa che fortunatamente è stata resa più facile da sopportare quando si è saputo che l’universo di Bridgerton si stava espandendo con uno spin-off prequel incentrato su sua maestà la Regina Charlotte.

Al centro della serie Bridgerton c’è l’omonima famiglia e l’esplorazione delle loro vite amorose, un fratello alla volta, ma la figura imponente del personaggio della Regina Charlotte l’ha resa rapidamente la preferita dei fan, spingendo i creativi di Shondaland a preparare un viaggio nel tempo che ci porterà a esplorare le origini di un personaggio ispirato a una figura storica realmente esistita.

Il personaggio della Regina Carlotta, che in origine non faceva parte dei romanzi di Julia Quinn da cui è tratto Bridgerton, è nato da un’idea degli showrunner di Bridgerton e, sebbene l’accuratezza storica della serie sia stata messa in discussione, Chris Van Dusen, showrunner delle stagioni 1 e 2, ha chiarito che la serie “non è una lezione di storia”, piuttosto” è destinata a un pubblico moderno, con temi e personaggi contemporanei”.

Per questo motivo, è stata presa una grande libertà nel reimmaginare il personaggio, concentrandosi sulla discussa teoria secondo cui la Regina Charlotte, realmente esistita, potrebbe essere stata la prima monarca britannica di origini miste. Il prequel cercherà di approfondire la questione immaginando come sarebbe potuta essere l’epoca della Reggenza se la Regina Charlotte avesse avuto origini miste.

In che modo questo avrebbe potuto influenzare l’accettazione della stessa nell’alta società britannica e come avrebbe affrontato le possibili insidie per arrivare al trono? In linea con il tema prevalente della serie sulle matriarche, Queen Charlotte: A Bridgerton Story non si concentrerà solo sul mondo politico britannico del 1810, ma toccherà anche la vita sentimentale della regina come giovane sposa di Re Giorgio III. Ecco tutto ciò che vi serve per prepararvi al ritorno della Regina.

Qual è la trama di Queen Charlotte?

Queen Charlotte: A Bridgerton Story è una storia delle origini che si concentra sul fidanzamento della giovane Charlotte con Re Giorgio III. Secondo il sito ufficiale di Netflix Tudum, Charlotte viene promessa in sposa al re contro la sua volontà e quando arriva in Inghilterra non riesce a fare una buona prima impressione; tuttavia, il loro matrimonio ha luogo e alla fine segna un cambiamento nella società che vede le persone di colore (ad esempio Lady Danbury) diventare figure influenti nell’alta società britannica.

Tudum descrive la storia d’amore della Regina Charlotte con Re Giorgio III come “una grande storia d’amore”, lasciando intendere che, sebbene inizialmente non lo volesse, alla fine si innamorò di lui ed entrambi riuscirono a far funzionare il loro matrimonio.

Le stagioni 1 e 2 di Bridgerton hanno offerto uno sguardo al rapporto ormai incrinato tra la Regina e il Re a causa dei problemi di salute mentale di quest’ultimo, quindi sarà rinfrescante vedere un periodo in cui la Regina era giovane, innamorata e godeva della vita da favola che ora desidera per le giovani debuttanti.

È possibile che il prequel descriva nel dettaglio come le esperienze romantiche passate della Regina l’abbiano portata a diventare l’appassionata e al limite dell’ossessivo organizzatrice di matrimoni che è ora. Queen Charlotte esplorerà anche le origini di Lady Danbury e Lady Bridgerton e di come entrambe siano riuscite a instaurare un’amicizia duratura con la regina.

Ecco la sinossi ufficiale di Queen Charlotte pubblicata da Netflix:

“Incentrato sull’ascesa alla ribalta e al potere della Regina Charlotte, questo prequel dell’universo Bridgerton racconta la storia di come il matrimonio della giovane Regina con Re Giorgio abbia dato il via sia a una grande storia d’amore sia a un cambiamento della società, creando il mondo dai personaggi di Bridgerton”.

Chi fa parte del cast di Queen Charlotte?

Netflix ha svelato il cast completo e i personaggi di Queen Charlotte: India Amarteifio (Sex Education), Corey Mylchreest (The Sandman), Michelle Fairley (Game of Thrones) e Arsema Thomas (Redeeming Love). L’esordiente India Amarteifio interpreterà la più giovane Regina Charlotte, un ruolo che la vedrà imparare i modi dell’alta società britannica al suo arrivo in Inghilterra.

Corey Mylchreest è un altro volto nuovo e il suo ruolo di giovane Re Giorgio è il primo da protagonista della sua carriera emergente. Il giovane Re Giorgio è descritto come “bello e carismatico con un pizzico di mistero”. George è vulnerabile alle costrizioni imposte dalla sua regalità, ma il matrimonio con la giovane Charlotte lo costringerà ad affrontare i suoi demoni. Michelle Fairley, nota soprattutto per il ruolo di Lady Catelyn Stark nella serie di successo della HBO, Game of Thrones, interpreterà la Principessa Augusta.

Augusta, madre del Re, è descritta come una madre determinata che cerca di consolidare il posto del figlio nella monarchia. Arsema Thomas interpreterà Agatha Danbury, la giovane Lady Danbury. Il primo ruolo della sua carriera di attrice la vedrà come confidente della giovane regina Charlotte.

Nel luglio del 2022 è stato rivelato che il prequel avrebbe ampliato il suo cast con l’aggiunta di Connie Jenkins-Greig nel ruolo della giovane Violet Ledger, ovvero la matriarca dei Bridgerton ai tempi della sua giovinezza, quando era un’adolescente single che si preparava a debuttare sul mercato matrimoniale. Katie Brayben (Re Carlo III) e Keir Charles (Green Wing) interpreteranno Vivian e Lord Ledger, i genitori di Violet Ledger.

Tra gli altri membri del cast figurano Cyril Nri (The Bill) nel ruolo di Lord Danbury, Richard Cunningham (Dancing on the Edge) nel ruolo di Lord Bute, Tunji Kasim (Nearly Famous) nel ruolo di Adolphus e Rob Maloney (Territory) nel ruolo del Royal Doctor. Inoltre, alcuni membri del cast originale di Bridgerton, tra cui Golda Rosheuval, che interpreta la Regina Charlotte, Adjoa Andoh, che interpreta Lady Danbury, e Ruth Gemmell, che interpreta Lady Violet Bridgerton, appariranno nel prequel per rivestire i rispettivi ruoli. James Fleet otterrà maggiore spazio sullo schermo per il suo ruolo di Re Giorgio III.

Anche Hugh Sachs riprenderà il suo ruolo di Brimsley, il braccio destro della Regina, mentre Sam Clemmett interpreterà la sua versione più giovane.

Quanti episodi avrà Queen Charlotte?

Queen Charlotte è stata annunciata come una miniserie, il che significa che il prequel avrà una sola stagione con 8 episodi.

Quando uscirà Queen Charlotte?

La data di uscita di Queen Charlotte non è ancora stata svelata, tuttavia la produzione è già in corso. La casa di produzione dietro lo show, Shondaland, ha pubblicato le foto di un tavolo di lettura. Anche la sceneggiatrice e produttrice esecutiva Shonda Rhimes ha pubblicato su Twitter un annuncio della produzione con una foto del copione in cui il titolo del primo episodio è stato rivelato come “Queen To Be”.

La foto ha anche rivelato che il regista dello show è Tom Verica, che sarà anche produttore esecutivo insieme a Betsy Beers e Rhimes. La produzione è iniziata intorno all’aprile del 2022 e si è conclusa all’inizio di settembre; rispetto ai tempi di produzione della serie principale, i fan potrebbero dover aspettare fino al 2023 prima che la serie originale di Netflix venga rilasciata.

La regina Charlotte avrà un libro collegato?

Se avete amato leggere i romanzi di Julia Quinn, Bridgerton, preparatevi a leggerne un altro. La serie di romanzi della Quinn comprende già circa 10 libri, ma nessuno di essi trattava la storia della Regina Charlotte o di Re Giorgio III. Per approfondire la storia d’amore reale, la produttrice esecutiva Shonda Rhimes unirà le forze con la Quinn per scrivere un romanzo basato sul prequel ed entrambi usciranno contemporaneamente.

C’è un trailer per Queen Charlotte?

Sebbene non esista ancora un trailer ufficiale per la serie prequel dello spin-off, Netflix ha rilasciato la prima clip ufficiale della serie il 24 settembre 2022, nell’ambito dell’evento Tudum, mostrando un incontro tra la giovane regina protagonista e Re Giorgio.