Le serie Tv Netflix più forti del 2022, hanno registrato record di ascolti

Il 2022 è stato un anno di successo per Netflix, che ha regalato agli abbonati nuovi contenuti originali e nuove stagioni delle più popolari serie.

Netflix ha avuto un altro anno di successo per quanto riguarda la sua programmazione originale, con diversi show che hanno battuto i record di ascolto, ma quali sono stati i migliori show del 2022?

Netflix ha iniziato a produrre serie originali nel lontano 2013 con House of Cards, quando ancora in Italia era solo un miraggio e da allora ha realizzato alcuni degli spettacoli più visti della storia recente. Serie come Orange Is The New Black, BoJack Horseman e Squid Game hanno ottenuto il plauso della critica e un’immensa popolarità in tutto il mondo.

Nonostante abbia perso alcuni abbonati all’inizio del 2022, la quantità e la qualità dei suoi spettacoli hanno fatto guadagnare alla piattaforma di streaming oltre 220 milioni di abbonati in tutto il mondo, mettendola davanti ai rivali Amazon Prime Video e Disney+.

Nel 2022, la piattaforma ha continuato a rilasciare contenuti nuovi di zecca insieme alle ultime stagioni dei suoi franchise consolidati, il che ha contribuito a far crescere il numero di abbonati, compensando il calo registrato all’inizio dell’anno.

Quest’anno ha diversi show con più di un miliardo di ore di visione, e molti di questi destinati a vincere importanti riconoscimenti nella stagione dei premi 2022/2023. Ecco la classifica delle migliori serie di Netflix del 2022.

10. Bridgerton

La seconda stagione di Bridgerton si concentra sul maggiore dei Bridgerton, Lord Anthony, coinvolto in un triangolo amoroso con le sorelle Sharma, finendo per innamorarsi e sposare la ribelle sorella maggiore, Edwina. Il momento più importante della seconda stagione di Bridgerton arriva nell’episodio finale, quando Eloise affronta la sua migliore amica Penelope per il suo modo di spettegolare sotto le mentite spoglie di Lady Whistledown. Il team di costumisti di Bridgerton ancora una volta perfeziona l’estetica del 1800, e la seconda stagione si basa sul dramma e la tensione della prima per lasciare numerose trame da esplorare ulteriormente nelle future stagioni dello show di Netflix.

9. The Sandman

Novità del 2022, The Sandman è un adattamento della serie a fumetti della DC di Neil Gaiman, che in precedenza era stata etichettata come non realizzabile. Dopo essere stato imprigionato per oltre 100 anni, Morpheus, alias Sogno, riesce a sfuggire alla cattura e viene incaricato di risolvere il caos che si è verificato nel regno dei sogni durante la sua assenza.

Tom Sturridge interpreta Sogno al meglio della sua carriera ed è affiancato da un cast stellare che vanta attori del calibro di David Thewlis e Gwendoline Christie. L’uomo della sabbia rimane in gran parte fedele ai fumetti, arrivando a prendere scene direttamente dal materiale di partenza e modernizzando i dialoghi per renderli adatti al 2022.

8. The Lincoln Lawyer

Basata sulla serie di romanzi best-seller di Michael Connelly, The Lincoln Lawyer segue l’avvocato penalista ed ex tossicodipendente Mickey Haller, interpretato dal carismatico Manuel Garcia-Rulfo, che si occupa di cause legali a Los Angeles mentre lavora dalla sua Lincoln Navigator.

Il creatore David E. Kelley ha una storia di successi nel campo della legge, con titoli come Boston Legal, Ally McBeal e Golia, e la sua abilità nel genere traspare in The Lincoln Lawyer. Anche se la serie non apre nuovi orizzonti per quanto riguarda i drammi basati sulla legge, The Lincoln Lawyer è una serie divertente e degna di essere vista, e non sorprende che Netflix l’abbia rinnovata per una seconda stagione.

7. The Umbrella Academy

The Umbrella Academy è diventato uno dei franchise più consolidati di Netflix. Ispirata ai fumetti di Gerard Way, la terza stagione porta il gruppo di superpoteri nella loro più grande avventura, quando si trovano ad affrontare un altro evento apocalittico che li vede scontrarsi con la Sparrow Academy, una formazione creata da Reginald Hargreeves in una linea temporale alternativa.

Sebbene gli alti valori di produzione e i dialoghi umoristici rendano The Umbrella Academy divertente, sono i lati negativi del carattere degli eroi a rappresentare la base della serie. Come The Boys su Amazon, The Umbrella Academy rimane apprezzata dopo più stagioni perché offre un’alternativa alle produzioni Marvel e DC classiche nel saturo genere dei supereroi.

6. Cobra Kai

Cobra Kai, la popolare serie sequel di The Karate Kid, è tornata per la sua quinta stagione nel 2022. Vede l’antagonista Terry Silver insegnare il suo brutale stile di karate agli studenti del dojo Cobra Kai, di cui ha ottenuto il pieno controllo alla fine della quarta stagione, mentre Daniel LaRusso si rivolge al suo vecchio rivale Chozen per aiutarlo a distruggere l’organizzazione.

Cobra Kai ha continuato a offrire scene di combattimento perfettamente coreografate, momenti emozionanti e situazioni assurde, culminando in un altro finale esilarante che ha chiuso diversi archi narrativi e ha preparato a una sesta stagione entusiasmante.