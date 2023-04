Il paradiso delle signore: futuro incerto per un protagonista, guai in arrivo | FOTO

La fiction targata Rai1 ha delle sorprese pazzesche per i suoi fan. Ma qualcuno ha mostrato uno scatto che vale più di mille parole.

Il paradiso delle signore è una serie televisive che va in onda su Rai1 dall’8 dicembre 2015 ed è tuttora in corso. La fiction è diretta da Monica Vullo e, per il momento, ha sette stagioni. Proprio quest’ultima sta facendo sobbalzare i telespettatori sui loro divani per le dinamiche e i colpi di scena che stanno accadendo ai nostri protagonisti.

Dal 2015 in poi, il cast si arricchito sempre di più con nuovi e complessi personaggi, ognuno con un carattere diverso e ben definito. Questo ha portato a costruire vari tipi di legami tra loro, complicati e tortuosi ma in grado di appassionare il pubblico italiano e di attendere con trepidazione ogni nuova puntata.

Adesso ci sono due vicende che tengono incollati i telespettatori al piccolo schermo: il trasferimento della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo in Svizzera e la gravidanza di Gemma. Marco, inoltre, è ritornato a Milano facendo nascere in Gemma dubbi e perplessità. Oltretutto, la donna ha deciso di sposare Roberto per dare un padre al suo bambino.

Tuttavia, queste macchinazioni non avranno vita lunga e le anticipazioni mostrate da un personaggio del cast confermano i dubbi e le opinioni dei fan della serie tv che in questi giorni stanno creando moltissime teorie a riguardo.

La verità sulla gravidanza della Venere Gemma

Alla fine della puntata andata in onda lo scorso 7 aprile, Gemma ha lasciato i telespettatori con un indizio non verbale ma palese. Infatti, la Venere, toccandosi il ventre, ha pensato a Marco. Questo evento conferma che il bimbo è di Marco e non di Carlos. Tuttavia, anche se il ragazzo Sant’Erasmo ha baciato Gemma, sembra essere ancora molto preso da Stefania.

Inoltre, Marco non ha la minima idea che il bambino che Gemma aspetta sia suo figlio. Questi indizi portano il pubblico a supporre che la buona volontà dimostrata da Roberto, ovvero la proposta di matrimonio fatta a Gemma per crescere con lei il bambino, potrebbe fallire pietosamente in breve tempo.

Il clamoroso spoiler fatto proprio da lui: Roberto Landi

Dopo aver trasmesso la puntata che mostrava il bacio avvenuto tra Gemma e Marco, i fan sella serie hanno condiviso una foto su Twitter presa dal profilo di Instagram dell’attore di Roberto Landi, ovvero Filippo Scarafia. Lo scatto mostra l’amarezza di Filippo nell’apprendere il destino del suo personaggio.

Sembra proprio che Landi sia destinato a soffrire per amore, dal momento che tiene molto al matrimonio con Gemma ed ha deciso di prendersi cura di tutto e tutti. Malgrado ciò, però, le future decisioni prese dalla Venere Gemma potrebbero spezzare il cuore di Roberto. Dunque, i guai in paradiso (delle signore) non finiscono mai.