Le nuove immagini di Queen Charlotte, prequel di Bridgerton, ci portano nella sala da ballo

La serie prequel di Bridgerton non poteva farsi mancare la sequenza del ballo, ed ora ne abbiamo la certezza.

L’account Twitter di Bridgerton ha recentemente deciso che fosse il momento giusto per un po’ di entusiasmo ed ha rilasciato svariate immagini inedite dell’imminente prima stagione di Queen Charlotte: A Bridgerton Story, la prima serie spin-off della popolare serie creata da Shonda Rhimes che ruota attorno al mondo aristocratico e nobile inglese dell’Ottocento. Con Queen Charlotte torniamo indietro negli anni ed esploriamo l’ascesa della giovane Carlotta in questo mondo tramite il suo matrimonio con Giorgio III.

Gran parte delle immagini pubblicate si concentrato proprio sulla coppia agli albori della loro relazione. Carlotta e Giorgio non si conoscevano prima che il loro matrimonio fosse stabilito, e questa incertezza è restituita dai volti e dai corpi dei due, che mantengono una dignitosa e circospetta distanza ma mantenendo alto l’evidente interesse reciproco. I due vivranno una sequenza che in Bridgerton ha già fatto le veci di Cupido una volta, ovvero quella della sala da ballo.

Il passato ed il presente

I tre post sono accompagnati anche da delle brevi descrizioni che ci lasciano immaginare qualcosa su ciò che vedremo in Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Nelle immagini che vedono la coppia reale sulla pista da ballo troviamo la frase: “Ci si potrebbe domandare come sia nata questa unione”; difatti confermando che questo sarà il fulcro principale della serie. Vediamo poi altre immagini dei personaggi secondari con la frase: “I membri della corte reale hanno diverse storie da raccontare”; gli intrighi della nobiltà saranno quindi altrettanto presenti ed importanti qui come nell’opera madre.

Infine, vediamo una foto dei giovani Carlotta e Giorgio seguita da delle immagini di Carlotta da adulta, così come appare in Bridgerton, e la scritta recita: “Guardare al passato può avere un grande impatto sul futuro”. Questo significa che il prequel non servirà soltanto ad ampliare la narrazione di Bridgerton, ma avrà delle conseguenze sulla serie principale. È come se Carlotta stesse riflettendo sulla sua vita e questa introspezione avrà infine un “grande impatto” sulla sua vita futura.

Cast fra volti già visti e volti nuovi

Queen Charlotte: A Bridgerton Story avrà sia interpreti nuovi che interpreti già conosciuti in Bridgerton. Golda Rosheuvel riprenderà il ruolo dell’adulta regina Carlotta e James Fleet quello dell’adulto re Giorgio III; Adjoa Andoh sarà di nuovo Lady Danbury e Ruth Gemmell sarà Violet Bridgerton. La giovane Carlotta sarà India Amarteifio, mentre Giorgio sarà interpretato da Corey Mylchreest. Al cast si aggiungono anche Michelle Fairley, Arsema Thoma e Connie Jenkins-Greig.

Mentre Bridgerton nasceva come adattamento della serie letteraria di Julia Quinn, Queen Charlotte è un prodotto del tutto inedito e vivrà il processo opposto: la vita della giovane Carlotta diventerà romanzo una settimana dopo l’uscita della serie su Netflix. Queen Charlotte: A Bridgerton Story uscirà il 4 maggio, con l’uscita del romanzo fissata poi per il 9 maggio.