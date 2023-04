The Boys: perché Frenchie chiama Kimiko “mon coeur” e cosa significa

Il rapporto fra Frenchie e Kimiko è una delle perle di dolcezza di The Boys, ma è meno scontata di quanto sembri.

The Boys è una serie nota per la sua impunità nel mostrare violenza e crudezza, ma non per questo non c’è spazio per sentimenti positivi. Al contrario, in un contesto simile questi brillano ancora più forti. È il caso del rapporto fra Kimiko (Karen Fukuhara) e Frenchie (Tomer Kapon), una membro dei The Boys e l’altro loro alleato esperto in sostanze chimiche ed armi.

Entrambi fanno parte dello show fin dalla prima stagione ed hanno costruito un rapporto sempre più forte e profondo col passare del tempo e delle esperienze condivise. Frenchie in particolare utilizza il termine “mon coeur” per riferirsi a Kimiko, una parola appunto francese che sta a significare “cuore mio”. Questo affetto ha ragion d’essere per almeno due motivi, uno interno alla serie ed uno esterno.

Il trascorso di Kimiko e Frenchie li ha uniti

I due non sono vicini solo perché lo show l’ha deciso. Il loro rapporto è stato costruito nel tempo facendo passare a Kimiko e Frenchie svariati problemi che li hanno legati. Il caso più eclatante è probabilmente il loro rapimento per mano dei criminali di cui un tempo Frenchie faceva parte; Kimiko ha salvato Frenchie dalle torture che i criminali gli stavano infliggendo, dando sfogo a tutta la forza di cui Kimiko dispone grazie ai suoi poteri.

Questi avvenimenti hanno reso il legame fra i due forte e sincero, l’uno disposto a tutto pur di salvare l’altro. Di scene che approfondivano il loro rapporto se ne trovano quasi ad ogni episodio della terza stagione, rendendo Kimiko e Frenchie dei protagonisti della loro personale storyline.

Tomer Kapon ha una teoria sul rapporto fra i due personaggi

Un’espressione come “cuore mio” farebbe pensare subito ad una relazione amorosa, ma il rapporto fra Frenchie e Kimiko è invece più simile ad una amicizia fraterna. I due sono come fratello e sorella, un legame profondo che non ha niente a che vedere con l’amore – inteso come amore di coppia – ma che è altrettanto potente.

Tomer Kapon, interprete di Frenchie, ha una teoria tutta sua al riguardo. Secondo Kapon, mon coeur è il modo in cui la madre di Frenchie lo chiamava quando lui era bambino; questo significa che Frenchie sente una connessione con Kimiko come quella che si avrebbe fra un genitore e suo figlio, un’amore incondizionato ed un desiderio di proteggere quella persona sopra ogni cosa.

Chiaramente, questo è solo un headcanon di Kapon, ma la spiegazione ha un alone di dolcezza che è difficile da accantonare. The Boys 4 di certo porterà questo rapporto così prezioso verso nuove sfide, nuove gioie e nuovi dolori.