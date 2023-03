The Boys 4, arrivano nuovi aggiornamenti sullo stato delle riprese

Abbiamo un nuovo emozionante aggiornamento sullo stato delle riprese di The Boys 4 e arriva direttamente dallo showrunner.

È stato proprio Eric Kripke in persona a dare qualche informazione in più sullo stato di avanzamento lavori della quarta stagione di The Boys, abbiamo già avuto qualche anticipazione su quello che dobbiamo aspettarci dal capitolo in arrivo su Prime Video, per esempio che ha iniziato la produzione nell’agosto 2022, abbiamo potuto vedere alcune immagini direttamente dal set grazie alle quali abbiamo scoperto il ritorno di personaggi conosciuti, oltre ovviamente a una catena continua di sanguinolenta carneficina portate avanti da A-Train.

Dalle ultime informazioni che erano state riportate, sapevamo che le riprese dovevano essere terminate con marzo 2023, quindi non aspettavamo altro che avere qualche nuovo aggiornamento, che è arrivato puntuale come un orologio svizzero. Proprio dall’account Twitter di Kripke arriva l’annuncio ufficiale che le riprese di The Boys 4 sono terminate, nell’accompagnare il glorioso messaggio vediamo la foto di un barattolo di carne in scatola.

A risposta di questo Tweet arriva anche l’account di Prime Video UK che controbatte con un’immagine di Timothy, il polpo amico di Abisso che dice “No, grazie, ci siamo portati i nostri snack!”.

Cosa succederà nella quarta stagione di The Boys?

La fine della terza stagione ha messo l’accento su una questione morale profonda, ovvero che Ryan, sempre stato molto gentile, potrebbe nascondere un lato molto oscuro e avvicinarsi pericolosamente al modello del padre biologico, ovvero Patriota, lo si intuisce dopo che lo si vede sorridere amabilmente a fronte di un terrificante omicidio commesso da suo padre in messo a una folla di comuni cittadini.

Il giovane avrà sicuramente un ruolo centrale nella quarta stagione di The Boys e molto probabilmente il suo personaggio verrà maggiormente esplorato, tanto che l’attore che lo interpreta, Cameron Crovetti, ha confermato di essere entrato ufficialmente nel cast regolare. Ma non solo lui, si uniscono alla squadra anche Firecracker interpretato da Valorie Curry e Susan Heyward che invece interpreterà Sister Sage.

Accanto a questi superpotenti personaggi, la quarta stagione sarà anche una piccola riunione per Kripke, il creatore di Supernatural, ci saranno infatti Jeffrey Dean Morgan e Rob Benedict, ma anche Rosemarie DeWitt apparirà e la vedremo nel ruolo della madre di Hughie.

Data di uscita di The Boys 4

Al momento non è ancora stat ufficializzata una data di uscita ufficiale, ma con le riprese terminate, potrebbero arrivare aggiornamenti da un momento all’altro, quindi tenete le antenne dritte, per consolarci però nell’attesa, sono arrivate altre curiosità, come per esempio il titolo del finale della quarta stagione: “Assassination Run”.

Potrebbe indicare la fine dello status quo della serie, che fino a questo momento si è dimostrata restia a far fuori uno dei suoi personaggi principali, anzi il cast è andato sempre in crescendo, forse nella nuova frenetica ‘corsa’ potremmo dover lasciare qualcuno indietro dando una bella sterzata alla situazione.