Valentino Rossi le dice addio, Sofia racconta il suo dolore | Lacrime a fiumi

Valentino Rossi ha deciso di lasciarla, Sofia è in lacrime: ecco l’addio del Dottore, i due si sono davvero lasciati?

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono conosciuti durante una delle competizioni di Valentino, a cui la Novello era presente come ombrellina. La loro storia d’amore, partita da quel giorno lontano del 2016 era destinata a durare per moltissimo tempo.

A sugellare il loro amore, la nascita della bambina Giulietta Rossi, nata il 4 marzo del 2022. Nel 2021, infatti, Valentino Rossi aveva deciso di ritirarsi per potersi concedere del tempo con la sua compagna e mettere su famiglia.

È il caso di dire che l’idillio sia giunto a una fine? Siamo tutti allarmati al riguardo, dal momento che la coppia era una delle più solide tra i personaggi noti, e chissà se questa volta è davvero arrivata al capolinea.

Valentino Rossi le avrebbe detto addio, un addio definitivo che ha lasciato Sofia in lacrime, incredula della situazione, e col rammarico di non aver vissuto appieno tutto questo, a causa del poco tempo.

Come può essersi spenta la storia con Sofia?

Valentino Rossi è uno dei più grandi pilori della Moto Gp, che ha ottenuto la vittoria di nove titoli mondiali, e il solo a vincere il titolo in quattro classi distinte. Chiamato il Dottore, la sua splendida carriera gli ha permesso di essere considerato in assoluto il “pilastro” della Moto Gp. Valentino Rossi vanta ben 25 anni di carriera fatta di grandi successi, alcuni dei quali mai raggiunti da nessuno.

La sua compagna, Francesca Sofia Novello è stata, invece, una “ex ombrellina” e modella di lingerie. La donna è sempre stata in prima linea per tifare e supportare il suo amore più grande, compagno di una vita, e non si è mai persa nessuna delle sue competizioni degli ultimi anni.

Il Dottore ha deciso di abbandonare tutto?

Valentino Rossi, ha davvero deciso di dirle addio, e questa volta sul serio: Sofia ha deciso di parlarne a tutti, nonostante il dispiacere provato. Niente allarmismi: il Dottore non ha deciso di lasciare Sofia, ma la Moto Gp. L’addio era stato dato da Valentino Rossi nel 2021, insieme all’altra sua compagna di una vita, e cioè la sua moto. L’episodio, non ha soltanto fatto piangere l’intera Italia, per un pezzo di storia che si conclude, ma a rimanerci male è stata anche proprio la sua dolce Sofia, che non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dispiacere. La compagna di Valentino ha ammesso la sua tristezza e il rammarico nel non essere stata partecipe a tutti quei momenti in cui Valentino ha vinto nel corso degli anni.

Tutte le gioie che il Dottore ha regalato a migliaia di fan resteranno sempre impressi nella mente e nel cuore, e a distanza di due anni dal famoso e doloroso addio, ricordiamo il grande Valentino Rossi. Nella sua città di nascita è stato realizzato un murales “fresco fresco di pacco”. Il sindaco ha espresso il suo ringraziamento per un campione come Valentino, che ha fatto emozionare tutti durante i 25 anni della sua carriera, facendo si che tantissime persone si appassionassero al suo sport, il motociclismo, rendendole e rendendoci orgogliosi di essere italiani.