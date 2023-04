Lutto Gemma Galgani: “Ci ha lasciati”, la sorella Silvana dolore indescrivibile | Nulla da fare

In queste ore Gemma Galgani, la famosa dama del trono Over, sta affrontando un terribile lutto, l’annuncio è stato doloroso.

Una delle protagoniste più attive e interessati del programma capitanato da Maria De Filippi, Uomini e Donne è proprio Gemma Galgani, dama del trono Over è tra le più amate dal pubblico, spesso si è ritrovata a battibeccare con l’opinionista Tina Cipollari, ma in ogni caso i fan la sostengono sempre perché si presenta sempre molto onesta e genuina.

Proprio per questa ragione, in queste ore buie, in cui un terribile lutto l’ha coinvolta, sono stante molte le persone che le hanno mandato messaggi di affetto e vicinanza per la sua perdita.

Solitamente Gemma è una donna molto riservata al di fuori del programma televisivo che le ha dato notorietà, soprattutto sul suo account Instagram non ama mostrare troppo del suo privato, ma in questo caso è stata la stessa Gemma a dare il triste annuncio a tutti i suoi numerosi followers.

Gemma si piò definire sicuramente uno dei personaggi di maggior rilievo del programma pomeridiana dating show condotto della De Filippi in onda su Canale 5, la sua è una presenza fissa ormai da ben 12 anni, piace alle persone perché riesce sempre a far appassionare alle sue storie d’amore, anche se non è proprio stata fortunata. Per questo il triste annuncio ha scioccato tutti.

Il terribile lutto di Gemma Galgani e la sorella

Quello che Gemma ha dovuto annunciare poche ore fa attraverso i suoi social è un lutto che riguarda sia lei che sua sorella Silvana, come apprendiamo dalla didascalia che accompagna il video straziante, la dama ha perso la sua cagnolina Ninetta, venuta a mancare nelle scorse ore.

La dolce bestiola era stata adottata da sua sorella Silvana anni addietro, la sorella di gemma ha sette anni meno di lei e le due erano fortemente legate a Ninetta tanto che proprio nel post fa un riferimento molto triste al fatto che anche metà del cuore della sorella è volato via.

La sofferenza per la perdita di un animale è inspiegabile

Come possiamo leggere dal post Instagram per Gemma la perdita di un animale è un dolore indescrivibile, come molte persone che hanno animali e li hanno persi, hanno provato e possono capire, infatti proprio nelle sue parole piene di dolore per questa perdita fa riferimento anche a Piripicchio, il suo amatissimo gattone morto qualche anno fa ma ancora una ferita aperta nel suo cuore, un omaggio che non è passato inosservato.

Le sorelle Galgani sono delle vere amanti degli animali e negli anni ne hanno adottati di diversi che, proprio grazie alla popolarità di gemma, hanno trovato il loro spazio nel cuore dei fan, proprio per questa ragione le lacrime per questo lutto sono scese a fiumi e tantissimi si sono stretti a loro nel dolore.