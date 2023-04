Gioia infinita per Gemma Galgani: il matrimonio è social | VIDEO attesissimo

Gemma Galgani pubblica un video molto romantico sul suo Instagram. I fan vanno in visibilio per il lieto evento.

Uno dei personaggi televisivi più conosciuti dai giovani ed adulti è sicuramente Gemma Galgani. La donna è una dama del trono over di Uomini e Donne, storico dating show di Mediaset in onda durante la fasci pomeridiana condotto da Maria De Filippi.

Nella trasmissione Gemma si è sempre distinta come una vera e propria protagonista: dal carattere un po’ naif e svampito, la Galgani è una presenza fissa Uomini e Donne da diversi anni sempre alla ricerca del vero amore.

Purtroppo, la donna è sempre stata un po’ sfortunata in amore scontrandosi con uomini che non erano veramente interessati a lei ma forse più ad avere visibilità nel programma. Gemma ha, però, raggiunto il cuore di tanti spettatori che seguono incuriositi le sue (dis)avventure amorose.

La Galgani, tuttavia, ha una grande nemica nel programma che trova ogni occasione per andarle contro: si tratta di Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne con la quale Gemma ha scontri costanti.

Le storie d’amore di Gemma Galgani

La Galgani è certamente ricordata per la storia d’amore con Giorgio Manetti conosciuto nel salotto di Uomini e Donne. I due hanno avuto una relazione abbastanza importante caratterizzata anche da diverse ospitate in televisione almeno fino a quando proprio Giorgio ha deciso di lasciarla e successivamente di abbandonare lo show per dedicarsi ad altro.

Attualmente Gemma sta conoscendo come sempre tra alti e bassi un altro uomo Roberto, con il quale pare ci sia un bel feeling da testare, però, al di fuori della trasmissione. Non tutti sanno, comunque, che Gemma non ha avuto una vita amorosa semplice. La donna ha sofferto molto per amore ma ora arriva una gioia che ha allietato la sua vita.

Il video di Gemma Galgani su Instagram

Gemma si è sposata a soli diciannove anni con un uomo più giovane di lei. L’unione, però, è durata poco ed è così che da allora la Galgani continua la sua ricerca perpetua della persona perfetta. Di recente, Gemma ha pubblicato per i suoi followers un video molto emozionate di un matrimonio di una persona per lei davvero molto speciale.

“Su Magazine di questa settimana racconto un meraviglioso successo della trasmissione: il matrimonio della mia cara amica Antonella con Tony, un bell’uomo pugliese…Io ho avuto il piacere e l’onore di essere invitata e non soltanto io…E poi, a sorpresa, anche la presenza di Ennio!”, scrive Gemma in merito a questi bellissimi festeggiamenti sulla rivista Magazine con la quale ha deciso di condividere le sue sensazioni circa il tanto atteso lieto evento.