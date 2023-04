Divorzio Totti Blasi, parlano gli avvocati: “Non lo ha mai fatto” | Troppe bugie

Le udienze in tribunale continuano per l’ex coppia Totti-Blasi; nel frattempo emergono nuove verità da non credere.

Totti e Blasi hanno ancora dei conti in sospeso: i due devono ancora giungere a degli accordi economici, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei figli. Quella che all’inizio sembrava una rottura piuttosto tranquilla si è rivelata in realtà una guerra.

Come dimenticare le frecciatine di Ilary Blasi quando l’ormai ex marito l’aveva accusata di aver rubato i suoi Rolex? Le pagine dei giornali di gossip si erano riempite della loro storia per mesi, fin dopo l’estate, a caccia di nuovi scoop e indiscrezioni sulla coppia Totti-Bocchi.

A tal proposito, le cose tra i due stanno andando a gonfie vele: ormai da diversi mesi si sono trasferiti insieme a Roma Nord, ma sembra che Totti stia già soffrendo la lontananza dalle sue zone natie. Voci parlano del progetto di tornare “in patria”, ma non ci sono ancora conferme riguardo questa possibile decisione.

Si è parlato poi della possibilità di un bambino tra Totti e Bocchi, anche se per ora si tratta di un’evenienza remota: entrambi hanno già dei figli e, con le udienze in corso, non è di certo il periodo più tranquillo per decidere di allargare le famiglie.

Un assegno da capogiro

Alcuni mesi fa era emersa la notizia di una richiesta assurda da parte di Ilary Blasi: la showgirl avrebbe all’ex marito chiesto una cifra da capogiro per il mantenimento dei figli. Subito erano scoppiate le polemiche, alle quali la showgirl non aveva mai risposto, né lo aveva fatto Totti.

Oggi, a distanza di diverso tempo, è emersa la verità sulle presunte assurde richieste di Blasi; a spiegare l’incomprensione sono stati proprio gli avvocati di lei, i quali hanno chiarito che Totti non avrebbe mai offerto quelle cifre, né Blasi le avrebbe proposte.

Totti e Blasi: parlano gli avvocati

I legali della showgirl hanno parlato spiegando la verità sull’accaduto; alcuni giorni fa è stata pubblicata una nota degli avvocati sull’edizione locale di Roma de La Repubblica. “In merito alle illazioni di alcune testate, i legali sono costretti a precisare che la signora Blasi non ha mai rifiutato un assegno di 15 mila euro al mese per i figli, anche perché il signor Totti non ha mai offerto alla moglie cifre di quell’ordine. Ancora una volta si tenta di dare un’immagine della signora Blasi in contrasto con quella reale” si legge.

La risposta giunge proprio per zittire quelle indiscrezioni secondo le quali la showgirl avrebbe chiesto 15 mila euro al mese per lei e i suoi figli. Nel frattempo i due hanno chiesto l’affidamento condiviso dei tre ragazzi, e non sono mancati gli scontri in tribunale.