Amadeus: le sue condizioni sono disastrose, viso deturpato | Ecco cosa succede

L’ultima foto di Amadeus ha preoccupato i suoi fan: il conduttore è apparso col viso gonfio e molto stanco. Cosa è accaduto?

Dopo aver creato il proprio profilo Instagram, Amadeus è diventato molto attivo sul social e sta facendo concorrenza agli influencer. In realtà è stata Chiara Ferragni ad aprire il profilo al conduttore proprio mentre i due si trovavano sul palco dell’Ariston, durante Sanremo.

È innegabile che il conduttore sia diventato ormai uno dei personaggi più amati dai telespettatori e la creazione di un account Instagram è stato un passo praticamente obbligato per accrescere la sua fama. Nato per gioco, il profilo conta quasi due milioni di follower.

Direste che il conduttore ha 60 anni? Scommettiamo di no. Amadeus si mantiene sempre al passo coi tempi, vicino agli interessi dei giovani, e su Instagram condivide contenuti adatti a tutti. Spesso insieme a lui c’è Giovanna Civitillo: i due sono inseparabili.

Anche quest’anno il conduttore è riuscito a proporre agli italiani una versione insolita del Festival di Sanremo durante la quale non sono mancate le polemiche e gli scandali che hanno infiammato il web. Amadeus però è riuscito a tenere testa agli eventi e regalare ai telespettatori lo spettacolo più atteso dell’anno.

La carriera di Amadeus

Il conduttore ha cominciato la sua carriera in radio, nello specifico a Radio Deejay, lanciato da Claudio Cecchetto. L‘esordio vero e proprio è stato ai microfoni di Radio Verona e Radio Blu. Nel 1988 è approdato in televisione partecipando a 1, 2, 3 Jovanotti su Italia 1. In seguito ha condotto i programmi musicali DeeJay Television e Deejay beach insieme a Jovanotti, Fiorello e Leonardo Pieraccioni.

Nel corso degli anni il conduttore si è affermato come il “re del preserale”: alla fine degli anni ’90 ha cominciato a ottenere sempre più successo nei programmi della preserata Rai, affermandosi poi come uno dei personaggi più amati dell’emittente e guadagnandosi la conduzione di numerosi programmi e quiz tv.

Amadeus condivide una foto preoccupante

A fine febbraio il conduttore ha pubblicato una storia con un suo video che ha preoccupato i fan: i suoi follower lo hanno visto in delle condizioni disastrose e a primo impatto sembrava addirittura su un letto d’ospedale. Subito si è scatenato il panico tra i suoi fan, ma è durato solo un attimo: Amadeus stava e sta benissimo.

Nel video infatti il conduttore appare col viso molto stanco e gonfio, come se fosse provato da una malattia; in realtà, come spiega lui stesso nel video, si è appena svegliato ed è ancora un po’ imbambolato dal riposo notturno. “Volevo dormire questa mattina ma mi ha svegliato Fiorello” ha spiegato, accusando in maniera bonaria il collega e amico di averlo svegliato contro la sua volontà.