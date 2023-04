Oroscopo: ecco i tre segni più intelligenti dello zodiaco | Tu sei tra questi?

Tre sono i segni zodiacali considerati meno intelligenti rispetto agli altri.

Tra le tante sfaccettature che una persona può possedere rientrano quelle che derivano dal proprio segno zodiacale. Chi più o chi meno le manifesta nelle abitudini, nei comportamenti, nell’indole. Spesso persone dello stesso segno zodiacale presentano gli stessi atteggiamenti anche se, ovviamente, ogni persona è diversa dall’altra.

Quello ordinato è della Vergine, quello con la testa tra le nuvole è Acquario, stereotipi che ci accompagnano da sempre e, forse, qualche puntina di realtà la potrebbero avere. Capita anche di giustificare un comportamento proprio per il fatto che si tratti di qualcosa di “imposto” dal proprio segno: “quanto sei testardo, si vede che sei Capricorno”.

C’è chi legge la carta astrale, per avere più informazioni sul proprio conto ma anche su quello degli altri, studiando l’ascendente e, così, facendosi una prima idea di qualcuno che non conoscono approfonditamente. È un modo per rendersi conto già in partenza se con una determinata persona c’è la possibilità di avere un rapporto oppure no.

I segni zodiacali fanno parte delle nostre vite, e nessuno, anche il più scettico, riesce a non considerarlo. Può darsi che non ci si affidi alle previsioni dell’oroscopo, ma di certo per quanto riguarda il carattere è un riferimento per tutti.

Quali sono i segni meno intelligenti?

Una caratteristica che era rimasta fuori dalla sfera dei segni è quella dell’intelligenza, che, a quanto pare, non è solo qualcosa che si incrementa attraverso attività culturali, ma è distribuita a chi più a chi meno in base al segno zodiacale: perché si considera il modo in cui ognuno di noi è in grado di affrontare determinate situazioni nella vita di tutti i giorni.

Quali sono allora i segni che risultano essere meno intelligenti? Sono tre, e le loro capacità sarebbero intaccate da alcune sfumature caratteriali che distraggono e impediscono di affrontare al meglio le cose: l’essere troppo impulsivi, superficiali o distrarsi in continuazione per i propri pensieri.

I tre segni meno intelligenti: c’è anche il tuo nella lista?

In primo luogo, c’è il segno dell’Ariete. La troppa impulsività che contraddistingue l’Ariete impedisce di riflettere maggiormente sulle cose e di agire senza pensare, quando la situazione implicherebbe un maggior uso della razionalità. In più non sono persone molto pazienti, si alterano con facilità. Segue il segno dei Pesci, che essendo un sognatore e molto creativo, oltre che sensibile, ha spesso la testa impegnata a ragionare tra i propri pensieri, per cui sembra che non perda il contatto con la realtà.

Infine, i Gemelli: a differenza di quanto si sa sul loro conto, sempre svegli e attenti, risulta che a controbilanciare questo aspetto, ci sia una buona dose di superficialità, che li rende poco seri rispetto a situazioni che invece dovrebbero essere affrontate diversamente.