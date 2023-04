Sandra Milo, primo marito tiranno: divorzio dopo la tragedia | Confessione drammatica

La ben nota attrice è stata sposata per la prima volta soltanto per 21 giorni. La ragione per la quale è durato così poco è agghiacciante.

Sandra Milo è una delle attrici più amate e seguite dal pubblico italiano. Lo scorso 11 marzo ha raggiunto la veneranda età di 90 anni, ma il suo spirito e la sua verve sono quelli di una ragazzina. Infatti, la possiamo vedere sprizzare energia da tutti i pori in uno dei suoi ultimi programmi, ovvero Quelle brave ragazze, assieme a Mara Maionchi, Orietta Berti e Marisa Laurito.

Ma la carriera della Milo ha radici molto profonde nel cinema italiano, lavorando per alcuni dei migliori registi del Bel Paese come, ad esempio, Roberto Rossellini, Dino Risi, Sergio Corbucci e Federico Fellini. Per quest’ultimo, la Milo era una vera e propria musa inspiratrice.

Dal punto di vista sentimentale, Sandra ha vissuto vari amori, tutti diversi tra loro. La prima volta che è convolata a nozze aveva soltanto quindici anni e il suo sposo era Cesare Rodighiero. Il loro matrimonio, però, ha avuto vita breve; infatti, è durato soltanto 21 giorni. Un amore breve ma intenso, annullato dopo tre settimane dalla Sacra Rota.

Rodighiero, oltre ad essere un importante marchese, è anche il padre di uno dei figli della celebre attrice. La Milo, oltre a Quelle brave ragazze, è stata anche un’opinionista a Io e te, dove leggeva e rispondeva alle mail delle telespettatrici che le chiedevano consigli sentimentali. Tra lei e Cesare, però, si è rotto qualcosa.

Il tragico evento

L’episodio che ha spezzato il legame tra Sandra e Cesare è stata la morte prematura di loro figlio. Infatti, ciò che gli causa la morte è stato il parto prematuro e complicato che la Milo si è vista costretta ad affrontare.

La perdita di un figlio è un dolore inimmaginabile, che una donna si porterà dentro per il resto della sua vita. Così come sta facendo la Milo. Sebbene appaia sempre forte, anche lei ha il cuore appesantito da questa orribile esperienza. Tuttavia, c’è anche un altro motivo per il quale la coppia è scoppiata.

L’errore di aver sposato Cesare Rodighiero

Come si può leggere sulla rivista Marie Claire, Sandra è sempre stata una donna dal carattere deciso e risoluto. La scelta di lasciare Cesare è stata dettata dal fatto che i due non avevano più nulla in comune, nemmeno un figlio, e lei non sentiva il bisogno di stare con lui.

Qualche tempo dopo il suo divorzio, la Milo ha svelato un altro agghiacciante dettaglio della relazione con Cesare Rodighiero: lei era terrorizzata da quell’uomo. Il motivo è tanto ovvio quanto deplorevole: il marito ha provato a spararle, senza riuscirci. Per questa ragione Sandra Milo ha ottenuto il divorzio dalla Sacra Rota.