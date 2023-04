Morgan conduce Sanremo: “Le cose vanno come devono” | Amadeus denigrato

L’attacco pubblico di Morgan nei confronti di Amedeus non è di certo passato inosservato: ecco le pungenti parole del cantante e musicista.

Negli ultimi giorni circolano voci sulla possibile conduzione di Sanremo da parte di Morgan. Sembrava tutto sistemato per l’anno prossimo: Amadeus avrebbe dovuto condurre un’altra edizione nei panni di direttore artistico. Ma sarà ancora così?

Le voci scaturiscono proprio dalle parole di Morgan che, senza peli sulla lingua, ha sferrato un duro attacco alla professionalità di Amadeus, mettendosi a confronto con lui. Le sue pungenti parole non sono di certo passate inosservate agli occhi dell’opinione pubblica, che ora non parla d’altro.

Per capire bene cosa è successo, è necessario fare un passo indietro e riavvolgere il nastro. Nei giorni scorsi sono circolati rumor sul ritorno di Morgan a Sanremo nei panni di presentatore. Il musicista ha commentato le notizie sui suoi social e in un’intervista, durnate la quale si è lasciato andare a un commento poco gradevole su Amadeus.

Morgan contro Amadeus: “Non è un musicista”

Nel corso di un’intervista al settimanale Oggi, Marco Castoldi ha dichiarato che se si occuperà davvero del Festival curerà tutti gli aspetti, stupendo il pubblico. “Io che mi occupo di Sanremo? Mi sembra una cosa ovvia, se le cose andranno come dovrebbero andare. Sono un artista, un creativo. Mi occuperei di tutto, dalla scenografia alla scelta delle canzoni, dall’orchestra alla scelta degli ospiti, sarei quello che costruisce lo spettacolo musicale in televisione. Farei delle scelte in base a criteri artistici, non commerciali. Amadeus non è un musicista, se a me chiedessero di occuparmi di campionato di calcio sarei in imbarazzo”.

Queste le parole di Morgan che hanno scatenato il panico sul web: secondo molti, infatti, avrebbe mancato di rispetto ad Amadeus e sminuito la sua professionalità. Castoldi ha anche rivelato che, dopo 15 anni di corteggiamento alla Rai, finalmente adesso andrà in onda il suo programma Stramorgan.

Morgan è pronto a condurre Sanremo

Per concludere l’intervista, Morgan ha detto la sua sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il suo operato: “Sono il più bravo di tutti a fare musica in tv. Come giudice di X Factor ho vinto cinque edizioni, entrando nel Guinness dei primati. Stramorgan? Sono 15 anni che propongo questo programma, finalmente ci sono riuscito.

Quando stava all’opposizione, ho chiesto a Giorgia Meloni se fosse interessata a ragionare sulla cultura, sulla musica, e lei si è dimostrata molto aperta, coinvolta. Abbiamo parlato, scambiato idee. Io ho posizioni anarchiche, libertarie. Le ideologie non esistono più. È assurdo questo attacco continuo e questo identificare con il fascismo chi è di destra. Un fascista è uno schiavista, un censore, un carceriere, uno che è contro l’umanità e l’espressione artistica. Giorgia Meloni dimostra invece di avere tanta umanità”. Insomma, un’intervista piena di spunti di riflessione che hanno scatenato gli utenti sul web.