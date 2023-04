Bugo contro Morgan: “Non ti ca*a nessuno”, guerra fredda in corso | Piovono gravi insulti

I famosi cantautori non hanno ancora seppellito le asce di guerra sfoderate tre anni fa e continuano ad insultarsi pesantemente.

Bugo e Morgan sono due famosi e talentuosi cantautori italiani che, prima di diventare nemici giurati, erano amici per la pelle. Poi, i due hanno preso la fatidica decisione di partecipare insieme al Festival di Sanremo del 2020. Da quel momento in poi, è scoppiata la loro guerra intestina personale, che va avanti ancora oggi.

Tutto è iniziato quando Morgan, cambiando all’improvviso il testo della loro canzone, ha iniziato ad insultare Bugo in diretta televisiva. Quest’ultimo, offeso e pieno di rabbia, ha lasciato il palco senza dire una parola. Morgan, stupito, ha pronunciato la fatidica domanda: “Dov’è Bugo?” ben presto, il teatrino inscenato in quel Sanremo 2020 è diventato virale.

Tuttavia, i due ex amici hanno spezzato il loro legame professionale e privato proprio da quella fatidica sera. Per ben tre anni Morgan non ha fatto altro che insultare Bugo, mentre quest’ultimo non ha aperto bocca riguardo la faccenda. Morgan, in questi anni, ha rilasciato diverse interviste alla rivista Rolling Stones, sottolineando come Bugo si sia comportato nella maniera sbagliata.

Morgan ha affermato: “Sono passati tre anni e ancora non hai capito il testo che ti ho scritto in faccia, sul palco […] è qualcosa di interessante. Sennò non si sarebbe incollata mezza Italia al televisore all’una di notte”. Morgan, dopo moltissime affermazioni contro Bugo e in favore a sé stesso, ha così concluso: “Bugo, dammi retta, fatti due risate e ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro (cit. della sua famosa canzone del Sanremo 2020)”.

Bugo risponde (ancora) a Morgan

Una settimana fa circa, la rivista Rolling Stones ha pubblicato la lettera di Morgan che ha spinto Bugo a rispondere così: “Leviamoci subito sta cosa dalle scatole che abbiamo cose più importanti da fare, noi. Allora Morganaccio, mi sa che non hai capito niente. Non hai capito niente, perché nella tua testa io non ti ho fatto nessuna domanda, quindi cosa replichi?

La replica, non hai un c***o da fare, chiami subito quelli di Rolling Stone: “Pronto (con voce piagnucolante, n.d.r.), devo replicare a Bugo”. Ma anche pure anche quelli di Rolling Stone, no? Come siete messi che date voce a uno così?”. Di seguito, Bugo si inalbera anche per come Morgan definisce i suoi testi, chiamandoli versi. Bugo è talmente fuori di sé che si attacca ai minimi dettagli pur di insultare il suo acerrimo nemico.

Bugo contro Enrico Melozzi

Accecato dall’ira, Bugo ha anche insultato il direttore d’orchestra Enrico Melozzi che ha espresso soltanto la sua opinione, dicendo che il cantautore avrebbe dovuto rispondere a Morgan sul palco dell’Ariston. Nella parte finale dello sfogo di Bugo contro Morgan si legge: “Non ti ca*a nessuno nemmeno in televisione, però fai il comico, un po’ il giornalista per Rolling Stone, un po’ di programmini del c***o che nessuno calcola. Sai cosa puoi fare?

Prendi te, quell’altro fenomeno da baraccone, come si chiama, Melozzi, Merluzzi, e fate un bello spettacolino al circo […]”. E ancora: “Non ti vuole nessuno, non ti vuole una casa discografica, non ti vuole una casa editrice, perché non sai farlo. E vuoi andare a parlare in televisione di musica? Fai solo ridere”. Insomma, tra Bugo e Morgan non ci sarà mai l’armistizio.