Vanessa Incontrada dimentica l’ex Laurini | È pronta per un nuovo amore

Vanessa Incontrada ha un nuovo amore: dopo la fine della relazione con Rossano Laurini, la conduttrice è pronta a ricominciare. Anche se…

Vanessa Incontrada ha definitivamente detto addio a Rossano Laurini. I due erano molto affiatati ma, dopo un momento di crisi vissuto nel 2020, non sono riusciti a recuperare i rapporti di una volta. La coppia ha un figlio, Isal, che oggi ha 14 anni.

Un duro colpo per i fan della conduttrice: lei e Laurini, imprenditore, sono stati insieme per 15 anni, lontani dai riflettori nella loro casa sul mare a Follonica. Sono sempre stati molto riservati, anche per proteggere il figlio, e nonostante gli impegni in televisione di Incontrada la coppia è riuscita a non esporsi eccessivamente.

Tutto questo fino al 2020, quando sono entrati in crisi. Il brutto periodo sembrava passato e le cose andavano per il meglio ma alla fine l’anno scorso, subito dopo l’estate, i due si sono detti addio. La relazione è terminata dopo tanti anni, lasciando a bocca aperta i fan che hanno subito espresso il loro affetto per la conduttrice.

Ora però sembra che nella vita di Vanessa Incontrada sia tornato l’amore: la notizia si è fatta subito strada sul web e i fan della conduttrice stanno cercando di capire chi è il nuovo amore della donna dai pochi indizi che ha lasciato sui social.

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini: non è finita

Come ha dichiarato la conduttrice, il rapporto con l’ex compagno non si esaurirà mai. I due sono rimasti molto legati, anche se si parla di un rapporto di affetto che non ha nulla a che fare con l’amore. “È un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita, perché avremo sempre un presente” ha spiegato.

L’amore per Isal è ciò che li tiene uniti. “Sono in un periodo riflessivo della mia vita” ha continuato poi. “La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e cosa voglio per il futuro. Non solo nella mia vita privata. Non so dove mi sta portando la mia trasformazione, sto guardando avanti” ha spiegato.

La nuova fiamma

Sembra che questo suo percorso l’abbia già portata a conoscere qualcuno che potrebbe diventare molto importante per lei. In un post su Instagram ha pubblicato un suo selfie in macchina mentre guarda fuori dall’inquadratura, aggiungendo la descrizione “Amo guardarti”.

Molti hanno pensato che potrebbe semplicemente riferirsi al figlio, ma la conduttrice non ha mai nascosto il volto del ragazzino, quindi perché farlo ora? L’ipotesi più accreditata è quindi che Vanessa Incontrada abbia ritrovato l’amore, anche se per ora l’identità dell’uomo è avvolta nel mistero.