Nikita Pelizon rompe il silenzio dopo la vittoria: “Vi dico io la verità” | VIDEO

Nikita Pelizon dopo aver trionfato al Grande Fratello non sta più in silenzio. La frecciata contro i suoi ex compagni spiazza tutti.

Dopo quasi sette lunghi mesi il Grande Fratello è giunto al termine portando alla vittoria la modella ed influencer Nikita Pelizon. Gli inquilini del reality più seguito d’Italia si sono ritrovati a sfidarsi l’un contro l’altro nella combattutissima finale di lunedì tre aprile abbandonando uno ad uno quella che era stata la loro casa per così tanto tempo.

Ad averla vinta, come già detto, è stata proprio Nikita protagonista di questa edizione, una delle poche concorrenti ad essere entrata già da settembre nel programma. La donna ha spento le luci della casa insieme ad un’altra grandissima personalità del GF 7: la spagnola Oriana Marzoli.

Proprio quest’ultima è stata la prima vippona ad essere arrivata in finale ed in molti credevano che la vittoria del reality fosse in mano sua. A sorpresa, però, Oriana ha perso all’ultimo televoto classificandosi seconda ma prima, però, di un altro vip Alberto De Pisis.

Oriana e Nikita, intanto, nel corso dello show si sono scontrate più volte rappresentando rispettivamente due fazioni diverse ed opposte della casa. A spuntarla fino all’ultimo, Nikita che dopo il suo trionfo non è rimasta in silenzio e si è lasciata andare ad una dichiarazione velenosa.

Matteo e Nikita: insieme o solo amici?

Durante questa edizione del Grande Fratello anche l’ex fidanzato storico di Nikita, Matteo Diamante è riuscito ad entrare nella casa ma in qualità di ospite e non di concorrente. I due hanno avuto comunque il tempo di recuperare il loro rapporto e adesso sembrano più uniti che mai. Amici o di nuovo insieme? Non è dato, per ora saperlo. Ma ciò che è noto è che Matteo ha organizzato una piccola rimpatriata in una casa in affitto a Roma in occasione della finale del Grande Fratello.

Gli amici e i confidenti più vicini a Nikita sono stati gli invitati della reunion, tutti pronti ad accogliere la Pelizon dopo aver trionfato nel reality. L’influencer estremamente contenta di aver ottenuto la vittoria, una volta raggiunti i suoi compagni, ha deciso di stappare una bottiglia di spumante. Le sue parole molto pungenti e forti pronunciate mentre festeggiava, però, non sono passate inosservate.

Nikita: -“Ragazzi il mondo molto spesso sembra ingiusto, ma stavolta la verità ha vinto” Grande Niki…🤍#gfvip #nikiters pic.twitter.com/1Ixv38YRI3 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) April 4, 2023

Le parole di Nikita

Nel video dei festeggiamenti a casa Diamante che circola sui social si sente Nikita dire questa emblematica frase: “Ragazzi a volte il mondo molto spesso sembra ingiusto, ma stavolta la verità ha vinto…” Ovviamente questa sembra una frecciatina nei confronti di quei concorrenti che durante il suo percorso l’hanno aspramente criticata considerandola falsa.

Al centro delle polemiche potrebbero esserci quindi Edoardo Tavassi, Giaele ma soprattutto la sua diretta rivale Oriana Marzoli che fino all’ultimo ha combattuto per vincere il reality. Tuttavia, la stessa Oriana sembra ormai aver superato la delusione della sconfitta grazie all’amore e appoggio di Daniele De Moro che l’ha pazientemente aspettata fuori dalla casa pronto a dare vita ad una meravigliosa storia d’amore.