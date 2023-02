Morgan feroce contro Amadeus | È guerra dopo Sanremo

Morgan ha detto la sua sul Festival di Sanremo, non apprezza le canzoni e critica Amadeus.

Morgan in questi giorni è stato ospite del programma di Rai 1, Un giorno da pecora e ha sparato a zero sul Festival di Sanremo, dalla qualità delle canzoni alla conduzione. Per qualcuno Morgan potrebbe ancora avere il dente avvelenato per quanto accaduto nell’edizione del 2020, il famoso “momento Bugo” quando quest’ultimo lasciò il palco durante l’esibizione a causa delle parole cantate da Morgan. L’anno dopo, inoltre, quando la kermesse andò in onda a marzo a causa del Covid, Morgan fu estromesso dalla giuria di AmaSanremo.

Insomma i precedenti ci sono per pensare che Morgan porti ancora rancore verso Amadeus che ha giudicato inadeguato nelle vesti di direttore artistico e critica la scelta della Rai di unire il ruolo di presentatore e di direttore artistico in un’unica persona.

Come sappiamo Morgan è un personaggio scomodo alla Rai per molte ragioni, lo abbiamo visto anche durante la passata stagione televisiva, quando a Ballando con le stelle 2022 è entrato in conflitto con Selvaggia Lucarelli, altro personaggio non facile che tende a scontrarsi ogni anno con un ballerino diverso. Di certo anche Morgan come lei è uno che non le manda a dire e per questo motivo ha espresso la sua trasparente opinione sul lavoro svolto da Amadeus al Festival.

Amadeus inadeguato alla direzione artistica

La prima cosa che Morgan ha detto è che non trova Amadeus adeguato alla direzione artistica del Festival perché dal suo punto di vista semplicemente non ne ha le competenze. Il cantante infatti ha detto: “Ci vorrebbe un titolo di studio per essere direttori artistici del Festival, Amadeus non lo ha, eppure lo fa da quattro anni”. Per il cantante, insomma, Amadeus non avrebbe mai dovuto svolgere questo compito per delle carenze musicali che Morgan gli attribuisce.

E qui torniamo ancora una volta sul rancore, sì perché secondo qualcuno Morgan non avrebbe perdonato ad Amadeus di aver scartato il brano che lui aveva proposto per l’edizione del 2021 che già si presentava piena di difficoltà, vista la pandemia in corso. Per altro, come abbiamo detto, Morgan quell’anno era nella giuria di AmaSanremo, la competizione giovanile e fu estromesso dal ruolo.

Morgan contro il Sanremo di Amadeus

In un’intervista al Corriere, Morgan ha dichiarato: “Mi aveva voluto nel suo programma AmaSanremo, dove selezionava le giovani proposte perché sa che sono bravo a farlo. Poi ha dimenticato il rispetto per la persona e ha fatto gli interessi dei discografici”.

Ma tali giudizi negativi non sono rivolti soltanto al conduttore di Sanremo, anche alle canzoni che Morgan giudica inconsistenti: “Tutto l’insieme l’ho trovato stucchevole. Le canzoni fondamentalmente non c’erano, erano carenti da molti punti di vista, soprattutto quello armonico. E senza accordi tutto diventa noioso”.

Insomma Morgan non ha apprezzato praticamente nulla, neppure il vincitore di questa edizione, Marco Mengoni che per altro era nella sua squadra a X – Factor. Di certo al di là del rancore che Morgan potrebbe o non potrebbe provare, se c’è qualcuno che ha competenza in campo musicale è proprio lui e nel suo discorso ha puntato molto sulla scissione tra la figura del conduttore di Sanremo e il direttore artistico, giudicandoli a ragion veduta due mestieri diversi.