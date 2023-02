Pamela Prati “È molto fragile”, parla l’unico vero amore in carne e ossa | Famosissimo!

Parlando della vita sentimentale di Pamela Prati, non si può non nominare Mark Caltagirone: non tutti sanno, però, chi è stato il suo unico vero amore.

La vicenda tra Pamela Prati e Mark Caltagirone ha entusiasmato l’Italia intera per diversi mesi e difficilmente verrà dimenticata. La showgirl sarda, infatti, credeva di essere fidanzata con un uomo che non esisteva e girava tutti i salotti televisivi per raccontare la loro storia d’amore.

Secondo molte persone lei è stata vittima di una truffa d’amore, per altre, invece, è stato solo un modo per tornare a far parlare di sé, visto che da molti anni era uscita dalle scene.

Che sia stato tutto programmato o no, quello che è certo è che la Prati è tornata al centro dell’attenzione e che il suo amore per Mark ha riempito le copertine di gossip per diversi mesi. Parlando della sua sentimentale, non può che venire in mente il famigerato Caltagirone. A onor del vero, Pamela ha avuto un solo grande amore: sapete chi è l’uomo misterioso?

Il vero amore di Pamela Prati

La showgirl sarda ha vissuto un grande vero amore con un uomo molto famoso, un volto noto della televisione. Non si parla quasi mai della loro storia perché è stata scavalcata dalla vicenda Mark Caltagirone e dal rimbombo mediatico che ha avuto.

L’uomo che ha – davvero – conquistato il cuore di Pamela ha anche indossato la maglia della nazionale: insomma, è uno sportivo, di bellissimo aspetto. In una recente intervista a Storie Italiane, ha raccontato che Pamela è una donna molto fragile e che si è trovata in compagnia delle persone sbagliate.

La storia d’amore con Max Bertolani

Stiamo parlando di Max Bertolani, giocatore di football americano. È stato un giocatore professionista negli anni ’80, quando indossava la maglia dei Rhinos Milano. Da lì la sua carriera ha preso il volo ed è arrivato a indossare la maglia della Nazionale italiana, con cui ha conquistato il titolo europeo.

La relazione con Pamela è stata solida, tantoché si parlava di un matrimonio alle porte. “È stato un amore bellissimo, qualcosa di meraviglioso, eravamo davvero molto innamorati”, ha dichiarato. Lui era molto innamorato di lei, infatti avrebbe voluto un figlio. Insomma, c’erano tutti i presupposti perché la loro storia continuasse, ma le loro strade si sono separate.

Poi è arrivato il suo secondo grande amore, Mark Caltagirone. Sulla vicenda si è espresso anche Bertolani, che ha preso le difese dell’ex compagna, sostenendo che persone intorno a lei la stavano “manipolando”: “Lei è una persona buona. Credo abbia fatto degli errori ingenui anche in passato”, afferma.