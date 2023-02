Marco Bocci ricoverato d’urgenza: “rischio di vita” | Laura Chiatti al suo capezzale

Marco Bocci è stato vittima di un terribile evento. Ricoverato in ospedale, racconta il suo dolore.

Marco Bocci è uno degli attori più celebri degli ultimi anni. Protagonista di numerose fiction come Squadra Antimafia, La compagnia del Cigno e Solo per dirne alcuni, Marco Bocci è anche spesso al centro del gossip italiano. L’uomo, infatti, ha alle spalle una breve ma intensa relazione con la cantante Emma Marrone conclusasi nel 2014.

In seguito, l’attore si è fidanzato e sposato con Laura Chiatti anche lei nota attrice del cinema nostrano con la quale ha formato una bellissima famiglia. Insieme, infatti, hanno due bambini Enea e Pablo nati rispettivamente nel 2015 e 2016.

La loro famiglia ha vissuto in serenità per molto tempo almeno fino a quando un evento bruttissimo ha colpite le loro esistenze. Un grave problema di salute ha messo letteralemente k.o. Marco facendo temere tutti per la sua vita. A stargli accanti in un momento così forte proprio sua moglie Laura che non lo ha mai abbandonato.

Il racconto del ricovero

Marco Bocci è stato vittima di un terribile problema di salute, così grave da destare grande preoccupazione per la sua stessa vita. Quando nel maggio 2018 l’attore è stato ricoverato d’urgenza per la febbre arrivata a temperature altissime, il mondo dello spettacolo e non solo è andato completamente in allarme. Per diverso tempo, infatti, non si hanno avuto notizie circa la natura del ricovero ed i fan hanno pensato al peggio.

Marco ha poi confessato una volta in via di guarigione di aver avuto la meningioencefalite e che un banale virus era arrivato fino al cervello. Bocci aveva, infatti, un semplice herpes che non ha curato con attenzione tanto che si è trasformato in un batterio potenzialmente letale. In effetti, in quel periodo era estremamente stressato ed è stato particolarmente negligente nei confronti del suo corpo ignorando alcuni segnali importanti.

Le dichiarazioni di Marco Bocci e il supporto di Laura Chiatti

Qualche tempo dopo questa terribile vicenda avvenuta ormai diversi anni fa, Marco Bocci ha rilasciato un’intervista a Verissimo. “In quei giorni mi sono arrivati tanti messaggi e ho sentito il bene delle persone. Per questo motivo mi è sembrato doveroso ringraziare tutti attraverso un video messaggio” ha dichiarato commosso l’attore ai microfoni di Silvia Toffanin.

Quel bruttissimo momento è ormai passato e siamo certi che Marco da questa esperienza abbia imparato molto. Intanto, al suo fianco c’è sempre stata la moglie Laura che all’epoca dei fatti è rimasta al suo capezzale, gli ha dedicato queste dolcissime parole che ancora adesso risuonano nel cuore dell’attore: “Teniamoci la mano e vivremo per sempre, il senso della vita è accettarla per ciò che è”.