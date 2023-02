Rosa Chemical, il suo primo amore è una donna nota per un attentato | Ecco chi è

Il cantante di Made in Italy ha avuto una donna come primo grande amore: ecco a chi appartiene il cuore di Rosa Chemical.

Ha stupito tutti con la sua esibizione fuori dalle righe: Rosa Chemical è stato sicuramente uno dei protagonisti della 73esima edizione del Festival di Sanremo e la sua canzone sta scalando le classifiche internazionali, a dimostrazione che non sempre vincere il Festival vuol dire avere successo.

Con i suoi look stravaganti e la sua piccante canzone, Rosa Chemical ha conquistato il cuore del pubblico a casa e in sala. Inoltre, l’ultima sera ha aggiunto alla sua esibizione un bacio appassionato con Fedez che ha dato molto da parlare. Era tutto programmato, o è stato davvero un gesto improvvisato? Quello che è certo è che ha colto tutti di sorpresa!

Sappiamo che Rosa Chemical vuole passare un messaggio sociale molto preciso: l’amore non deve avere etichette, basta che sia amore. Lui si è sempre dichiarato fluido, sia in amore che come personalità. Molti, infatti, si sono chiesti come sia stata la sua vita sentimentale: forse non tutti sanno che il suo primo vero grande amore è stata una donna bellissima e molto famosa. Ecco di chi si tratta.

Il primo amore di Rosa Chemical

La sua ex ragazza Barbara Boscali, in arte Bibi Santi, pornostar e stella di Only Fans. È nota per essere stata coinvolta in un fatto di cronaca molto grave, ossia l’attentato all’ex fidanzato, il trapper Mohamed Lamine Saida, conosciuto come Simba la Rue.

Alcune voci dicono che sia stata proprio lei la mandante: “Volevo solo che anche Simba venisse umiliato un po’ visto che mi continuava ad umiliare, ma non avrei mai pensato che lo avrebbero accoltellato”, queste le sue parole durante il processo.

Insomma, una donna che di certo non passa inosservata sia per il suo passato che per la sua bellezza. Rosa e Bibi sono stati insieme molto tempo, ma non si hanno molte informazioni riguardo la loro relazione perché ai tempi non erano famosi.

Bibi Santi, coinvolta in un fatto di cronaca

L’unica cosa che emerge dai social è un messaggio stringato in cui Bibi Santi comunicava la fine della loro relazione: “Non sono più fidanzata con Rosa Chemical. Ognuno si sta facendo la propria vita, ognuno fa quello che vuole”.

Non sappiamo come sia la vita sentimentale del cantante di Rosa Chemical oggi. Non è chiaro se sia fidanzato o meno, di certo sappiamo lui predilige l’amore libero. “Nessuno saprà mai cosa mi piace. Sono fatti miei. Non nascondo che mi piace fare ses*o, ne ho sempre fatto tanto”, ha ammesso in un’intervista.