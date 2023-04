Com’è morto Lucio Battisti? La verità svelata solo ora | Nessuno lo sapeva!

Lucio Battisti è scomparso più di vent’anni fa. Il mistero sulla sua morte, tuttavia, continua tutt’ora ma nuove verità vengono a galla.

Lucio Battisti è senza dubbio uno dei più importanti e noti cantanti della musica italiana. I suoi brani continuano ad essere suonati anche a distanza di anni dalla loro pubblicazione anche in palchi importantissimi come quello di Sanremo.

Non è inusuale, infatti, che dei più celebri pezzi di Battisti ne vengano composte delle incredibili cover da altrettanti grandi artisti italiani. Insomma, le canzoni Lucia Battisti sono e saranno per sempre un punto di riferimento per gli amanti della musica nostrana e non solo.

La sua collaborazione con Mogol ha rappresentato davvero un pilastro della storia musicale italiana grazie alla composizione di brani come “Emozioni”, “La Canzone del sole”, “Io vivrò” ma solo per citarne alcuni tra i meravigliosi pezzi realizzati.

Tuttavia, su Lucio Battisti permane ancora oggi un dubbio davvero radicato: com’è morto realmente il cantante? Sulla sua scomparsa circolano diverse teorie oltre quella data per ufficiale. Adesso, però, vengono fuori nuove verità.

La prematura morte di Lucio Battisti

Il nove settembre 1998 viene annunciata la morte del grande musicista e cantautore Lucio Battisti. L’uomo non si mostrava in pubblico da tempo avendo deciso di ritirarsi a vita privata a testimonianza di diversi problemi di salute che lo stavano affliggendo. Ma di cosa soffriva Lucio Battisti?

A quanto pare l’artista era stato colpito da un linfoma maligno che si era espanso fino al fegato. La malattia, quindi, non gli ha lasciato scampo e nonostante una lunga battaglia Battisti è venuto a mancare giovanissimo ad appena 55 anni. Sulla sua scomparsa, tuttavia, proprio perché la famiglia ha sempre rilasciato poche dichiarazione, continuano a circolare voci di varia natura che proverebbero versioni ben differenti.

Le probabili cause della scomparsa di Lucio Battisti

Quando il nove settembre del 1998 venne dichiarata la morte di Lucio Battisti l’Italia rimase completamente sconvolta. Il bollettino medico riportò queste parole: “il paziente, nonostante tutte le cure dei sanitari che lo hanno assistito, è deceduto per intervenute complicanze in un quadro clinico severo sin dall’esordio”. C’è chi dice, però, che a porre fine alla vita di Lucia sia stato un infarto improvviso che confuterebbe la tesi del linfoma.

Ciò che è certo è che tra il 29 e il 30 agosto Lucio è stato ricoverato in seguito ad un malore e nonostante l’intervento tempestivo dei medici non c’è stato nulla da fare. Durante quei giorni difficili la famiglia non ha rilasciato alcun comunicato ai media mentre Mogol fece recapitare una lettera dedicata al suo grande amico. Poi la notizia peggiore, quella della sua morte e i successivi funerali celebrati a Milano alla presenza di sole 20 persone fidate.