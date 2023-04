Test matematico impossibile: completa la sequenza numerica | Se ci riesci sei il nuovo Einstein

Questo test matematico mette a dura prova le capacità mentali di chi ci prova, ma se lo risolvi sei davvero un genio.

Il mondo del web è pieno di test che mettono a dura prova le nostre capacità mentali. Ci sono diversi tipi di test: visivo, logico, ottico, matematico, mnemonico ed altri ancora. Gli esperti del settore medico riguardante la funzione del nostro cervello consigliano di allenarsi ogni giorno con questi test.

I neurologi confermano che se ognuno di noi eseguisse un test al giorno, potrebbe aumentare le sue capacità intellettive e scoprire che ci sono parti del nostro cervello che, purtroppo, non usiamo molto spesso come dovremmo. I test visivi e le illusioni ottiche, ad esempio, mettono in moto parti del nostro cervello che normalmente non usiamo, per farci vedere elementi che prima apparivano come invisibili.

La vista è il senso più importante e, non a caso, la maggior parte dei test si basano proprio sul suo sviluppo, ingannando l’occhio meno esperto. Le illusioni ottiche e i rompicapi visivi aiutano a sviluppare abilità ottiche tali da poterci permettere di individuare minimi dettagli che sembrano non esistere ad un primo impatto.

Ma i test visivi non sono gli unici strumenti utili per allenare le nostre menti. Infatti, sono stati creati anche diversi rompicapi numerici e test matematici per sviluppare alcune abilità logiche nel campo delle scienze e dei numeri.

Test di logica: nuovo cibo per la nostra mente

I test di logico e quelli matematici aiutano a mantenere attivo il nostro cervello e le nostre capacità mentali subiscono un “upgrade”, diventando più utili ed acute. Il tempo è tiranno e questo ci porterà ad avere un declino delle nostre facoltà mentali. Per impedirne il totale cedimento, possiamo allenarci con innumerevoli test.

Questo test matematico di oggi consiste in una sequela di diversi numeri e il nostro compito è capire quale numero manca per completare la suddetta sequenza. Tramite il ragionamento, bisogno trovare la cifra mancante. Un aiutino per risolverlo: non serve fare nessun tipo di operazione matematica.

Test matematico: ecco la soluzione

Stando a quanto riportato da chi ha ideato il test, bastano 10 secondi per trovare la risposta esatta e, quindi, il numero mancante. Se siete tra i vittoriosi, complimenti: il vostro cervello ragiona velocemente ed è ben allenato. Per chi, invece, ha fallito, non temete: ecco la soluzione.

Per trovare il numero mancante bisogna contare i pezzi che formano ogni numero, ovvero i piccoli segmenti. Quindi, il numero mancante è il 5, dal momento che il successivo corrisponde alla somma dei pezzi che costituiscono il precedente numero. Questo test matematico è complicato: per eccellere nei test futuri, allenatevi ogni giorno con diversi test per il cervello e la mente.