Uomini e Donne: svelato lo stipendio dei corteggiatori | Dopo anni la clamorosa rivelazione

Dopo anni, salta fuori la verità su Uomini e Donne: un cavaliere del parterre svela quanto guadagnano corteggiatori e corteggiatrici.

È uno dei programmi più amati di sempre ed è condotto da Maria De Filippi: il dating show Uomini e Donne offre la possibilità di incontrare l’amore a ragazzi e ragazze, signori e signore di tutte le età.

Da anni tiene compagnia durante i pomeriggi su Mediaset e ha fatto nascere grandi storie d’amore che poi sono sbocciate nella costruzione di una famiglia. Incontrare l’anima gemella in un contesto televisivo non è facile: ci sono diversi ostacoli da superare, per questo i telespettatori poi si affezionano ai partecipanti.

Si parla spesso di U&D per gli scandali che accadono al di fuori del programma o per le storie d’amore nate sotto le telecamere: questa volta, però, il dating show è finito nel mirino dei media per un fatto gravissimo, mai successo prima. Dopo anni di silenzio un partecipante ha svelato quanto prendono di cachet corteggiatori e corteggiatrici.

Uomini e Donne

La produzione ha sempre messo in chiaro che, tecnicamente, nessuno dei partecipanti riceve una retribuzione, a partire dai tronisti fino ai protagonisti del trono over. I fan del programma, però, hanno sempre avuto il dubbio che non fosse così: a sciogliere ogni nodo ci ha pensato un importante cavaliere.

Durnate la puntata di giovedì 23 febbraio, in studio si è consumata l’ennesima discussione nata tra Armando Incarnato e Gianni Sperti. Tra i due non scorre buon sangue, e l’ex ballerino avrebbe accusato il cavaliere partenopeo di voler ricoprire il ruolo di opinionista, piuttosto che quello di corteggiatore. Armando, infatti, non ha peli sulla lingua e interviene spesso in trasmissioni per esprimere il suo pensiero anche su situazioni che non lo riguardano.

Armando Incarnato sputa il rospo sul cachet

Il cavaliere si è difeso dichiarando di non ricever alcun cachet da parte della redazione e quindi di non intervenire in qualità di opinionista. Non solo, ha ammesso che spende oltre 400 euro per il corteggiamento delle dame e di non ricevere nessun rimborso. I partecipanti hanno diritto a un pernottamento garantito dalla produzione e al rimborso delle spese di spostamento, mentre tutto il resto è a carico loro.

Dubbio chiarito, insomma: i corteggiatori e i tronisti non ricevono alcun cachet, solo un rimborso spese per pernottamento e spostamenti. Questo è quanto emerso dalla discussione tra Gianni e Armando, ma alcuni telespettatori non sono ancora convinti: molti di loro credono che alcuni personaggi – come Gemma Galgani – abbiano un ritorno in denaro per partecipare a Uomini e Donne.