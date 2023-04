Separazione Totti-Blasi: tutto sull’incontro segreto durato 4 ore | Ecco cosa è successo tra i due

Totti e Ilary tornando ad incontrarsi: dopo mesi di litigi, forse hanno trovato un punto d’incontro. I loro sentieri si riuniranno?

“Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti. Non è certo il caso di Francesco Totti e Ilary Blasi: chi, leggendo le notizie delle ultime ore, si sta illudendo che sia così, si sbaglia di grosso.

È vero che i due si sono rincontrati proprio nelle ultime ore, ma solo per accordi di vario interesse che coinvolgono i loro interessi da ex coniugi. Questa è l’ennesima prova che non è rimasto niente di salvabile del loro amore.

Nonostante questo, forse i due hanno trovato un accordo pacifico per separarsi e ricominciare una nuova vita con i rispettivi compagni. Ecco cosa si sono detti.

Ilary Blasi e Francesco Totti: l’incontro davanti alla Legge

La scorsa estate i siti di gossip sono esplosi alla notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Si sapeva da tempo che i due fossero in crisi, ma nessuno credeva che ci fossero amanti di mezzo, né tantomeno che si sarebbe trasformato in un caso mediatico con punte non trascurabili di puro trash.

Presto rivedremo Ilary nei panni di conduttrice dell’Isola dei Famosi: un ritorno televisivo attesissimo, da cui ci si aspetta grandi soddisfazioni. Dopo la separazione, infatti, la conduttrice ha scelto il silenzio mediatico. Si è esposta solo con delle pungenti frecciatine sui social, tra rolex sequestrati e borse firmate sparite dal suo guardaroba, che hanno divertito i fan e alimentato la loro curiosità sulla questione.

Mantenimento e affidamento dei figli: la decisione

Dopo mesi di aspri scontri e lotte mediatiche continue, i due hanno avuto un primo incontro dinanzi al tribunale per la divisione dei beni. Per ben 4 ore sono stati faccia a faccia con i rispettivi avvocati per trovare i vari accordi su mantenimento e affidamento dei loro tre figli. Come di rito, il giudice ha provato a tastare la possibilità di una conciliazione tra i famosi coniugi, ma non c’è stato verso. Tra i due è veramente finita.

I fan continuano a sperare che i due ci ripensino, ma il loro capitolo sembra definitivamente chiuso. Entrambi sono pronti a mettere un punto fermo: Totti ha già avviato una nuova vita con Noemi Bocchi, mentre Ilary ha ritrovato il sorriso grazie a Bastian. Il magistrato ha deciso di dare ulteriori dieci giorni e rivedere tutti per aprire l’istruttoria della causa di separazione giudiziale. Non ci resta che aspettare e vedere se il tutto si concretizzerà definitivamente.