Monica Bellucci: spuntano le foto assurde della figlia Deva Cassel | Impressionante

Il tempo passa e Deva Cassel diventa sempre più simile alla mamma Monica Bellucci, quindi stupenda. Oggi la ragazza incanta tutti.

È la figlia di Monica Bellucci e l’attore francese Vincent Cassel: Deva Cassel a soli 18 anni è di una bellezza mozzafiato. Un’innegabile caratteristica che l’ha resa già una star.

I suoi lineamenti ricordano tantissimo quelli della madre, Monica Bellucci, che con il suo aspetto fisico e lo sguardo ipnotico, abbinamento all’enorme talento, è stata in grado di svettare nelle classifiche mondiali dei migliori attori.

Deva Cassel ha moltissimo in comune con la mamma, sia dal punto di vista fisico che caratteriale. Le immagini su di lei non mentono e mostrano due donne bellissime e molto simili. Ecco le foto che stanno facendo impazzire il web.

Monica Bellucci: la figlia è sempre più uguale a lei

Il tempo passa, ma la Bellucci non invecchia mai: ancora oggi, a 58 anni, conserva le sue caratteristiche migliori ed è considerata una delle donne più belle e sensuali del mondo. La sua fama nasce soprattutto dal film di Giuseppe Tornatore, “Malena” che, all’inizio del nuovo millennio darà il via alla sua carriera stellare. Da quel momento, si apre difronte a lei un universo di opportunità anche ad Hollywood. Per assurdo, lei è che un’attrice italiana, ha lavorato per lo più per pellicole straniere.

Tornando a parlare di Deva, è figlia di due artisti: anche il papà, Vincent Cassel, è un attore famosissimo in Francia. Il loro amore nasce alla fine degli anni ’90 sul set del film “L’appartamento”. Nel 1999 si sposano a Montecarlo e nel 2013 i due annunciano la separazione.

La bellezza mozzafiato di Deva Cassel

A proposito di Deva, forse non tutti sanno che da alcuni anni la bellissima ragazza è legata al modello Luca Salandra. Nonostante abbia appena raggiunto la maggiore età, è già entrata nell’Olimpo della moda mondiale. È una delle modelle più richiesta di sempre, perché conserva tutta la bellezza intramontabile della mamma.

Basta spulciare sul suo profilo Instagram ufficiale per ammirarne la bellezza e capire quanto sia richiesta. Come ogni giovane d’oggi, esprime moltissimo di sé attraverso i social: dalle sue foto balza all’occhio la bellezza, ma anche la voglia di fare, la sua iperattività e professionalità. Inoltre, da ogni foto traspare una somiglianza con la mamma Monica: anzi, potremmo dire che Deva è la sua fotocopia. Hanno tantissimi tratti in comune, ma la cosa più evidente che condividono è quello sguardo profondo e sensuale che ha permesso a Monica di diventare una delle attrici più belle e richieste di sempre.