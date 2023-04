Lutto Christian De Sica, “Ti ho voluto bene” la tragedia lo ha stravolto

Christian De Sica e lo sfogo sui social per la perdita del suo amico.

Christian De Sica è uno degli attori che ha conquistato di più gli italiani sin dai suoi primi passi intorno agli anni 70 sul grande schermo. Figlio d’arte, non poteva che seguire le orme del padre, realizzando quelli che sono film iconici per tutte le generazioni.

Al di là di quanto si potrebbe pensare, Christian non è nato come attore, bensì come cantante: nel 1970 ha partecipato come concorrente al Festival di Sanremo, carriera che ha lasciato subito spazio a quella da attore.

Principalmente De Sica, è diventato famoso ricoprendo ruoli comici e recitando in diverse commedie e, soprattutto, in quei film che lo hanno consacrato come figura simbolo dei Cinepanettoni. In questi ultimi lo vediamo insieme all’amico e collega Massimo Boldi al fianco del quale ha recitato ininterrottamente dal 1985 al 2005, per poi separarsene per un bel lasso di tempo, fino al 2018, quando i due hanno ripreso a girare insieme.

Nonostante il fatto che, negli ultimi anni, non sia più molto attivo come un tempo sul grande schermo, i film che lo vedono protagonista restano immortali e intrattengono da sempre tutti gli italiani, regalando risate e sorrisi.

La tragica notizia e la reazione di Christian De Sica

Christian De Sica ha un grande seguito nel mondo dei social, sui quali è solito condividere momenti della sua vita, e in particolare l’affetto per le persone care: è così che saluta uno degli amici più importanti per lui, dopo la tragica morte avvenuta qualche mese fa.

L’attore ha, infatti, postato una foto, che risale a quel tragico momento in cui il suo amico Maurizio Costanzo è venuto a mancare, nel febbraio di questo anno, lasciando un profondo vuoto nel cuore di tutti gli italiani che a lui erano affezionati.

Una dedica speciale per l’amico Maurizio Costanzo

La notizia che ha sconvolto in particolare il mondo dello spettacolo, è quella della morte del conduttore Maurizio Costanzo, uno tra i più amati di sempre, oltre che uno dei volti storici della televisione italiana.

Christian De Sica ha voluto condividere il ricordo dell’amico, attraverso una foto che lo ritrae, insieme a una dolce e sentita dedica ad incorniciarla, lasciando tutti noi che la leggiamo con una forte sensazione di solidarietà e rispetto per un grande uomo che ne ricorda un altro: “Grazie per tutto quello che mi hai insegnato […] Ti ho voluto bene amico mio. Ciao”.