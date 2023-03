Christian De Sica e Carlo Verdone hanno una donna in comune | Legame scioccante

Tra Christian De Sica e Carlo Verdone ecco che arriva una donna. Viene svelato ora il legame assurdo che unisce i due celebri attori.

Christian De Sica e Carlo Verdone sono due degli attori più importanti dello spettacolo italiano. I due rappresentano davvero l’élite del nostro cinema: padroni indiscussi della commedia all’italiana De Sica e Verdone sono amici da tantissimi anni ma c’è qualcuno in comune che li ha resi ancora più uniti, una vera e propria famiglia.

Christian De Sica, figlio d’arte del bravissimo regista del neorealismo italiano Vittorio, ha partecipato a davvero innumerevoli film ma è col cinepanettone che raggiunge l’apice del successo. Insieme a Massimo Boldi, infatti, ha recitato in film cult della commedia nostrana come Natale sul Nilo, Natale in India, Vacanze di Natale o Natale ai caraibi per dirne solo alcuni.

Con Boldi De Sica ha davvero sbancato il botteghino per diversi anni, almeno fino a quando i due non hanno deciso di andare avanti con altri progetti in solitaria. Anche Verdone, d’altro canto, ha alle spalle una carriera ricca di lungometraggi di successo come: Grande, Grosso, Verdone o L’amore è bello finché dura e Troppo forte.

Tra De Sica e Verdone si è instaurato un rapporto molto profondo quasi fraterno e le motivazioni risiedono sia nella condivisione del grande schermo sia ad una specifica persona in comune alla quale sono legati in maniera diversa.

La parentela che lega Carlo Verdone e Massimo Boldi

Una notizia che non tutti conoscono è che De Sica è il cognato di Carlo Verdone perché Christian ha sposato la sorella di quest’ultimo, Silvia. I due si sono sposati nel 1981 e da allora non si sono più lasciati costruendo una bellissima famiglia insieme. Per Silvia e Christian è stato letteralmente un colpo di fulmine sbocciato negli anni ’70.

I due per ovvie ragioni frequentavano lo stesso ambiente sebbene la sorella di Verdone sia sempre stata dietro la telecamera anche se qualcuno la ricorda come la celebre signorina buonasera. Insomma, c’è un filo indissolubile tra Verdone e De Sica rappresentato proprio da Silvia, una donna che ha tenuto insieme le redini di tutta la famiglia.

Il legame speciale tra Carlo Verdone e De Sica

Uniti da una profonda amicizia Christian e Carlo hanno spesso rilasciato diverse interviste sul loro rapporto particolarmente importante ed unico. De Sica prende di frequente in giro Carlo per la sua nota ipocondria e per la sua assurda passione per i farmaci.

“Carlo parla sempre di medicine, è ipocondriaco, mi chiede sempre se ha un ‘bozzetto qua’ un qualcosa là’. A lui hanno conferito anche la laurea ad honorem in Farmacia. Ma anche la sorella, è uguale. Quando vedono una farmacia sentono il richiamo della foresta”, ha svelato Christian De Sica, scherzando su questa particolare tendenza di Carlo Verdone.