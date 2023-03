Daniele Dal Moro perde le staffe e svela tutto: “Ecco qual è la verità” | Ira incontenibile

Daniele Dal Moro sbotta sui social dopo la squalifica dal Gf Vip e racconta tutta la verità sulla squalifica: la sua ira è incontenibile.

Torna sui social Daniele Dal Moro, uno dei maggiori protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, che si è visto costretto ad abbandonare improvvisamente la casa per via dei suoi atteggiamenti e linguaggio poco consoni al programma.

La produzione aveva già avvisato più volte il concorrente e gli altri inquilini di moderare il loro linguaggio, ma lui non li ha ascoltati: così i vertici del programma condotto da Alfonso Signorini hanno deciso di procedere con la squalifica immediata di Daniele.

La drastica decisione non è stata ben accolta dal concorrente, che è tornato sui social ad esprimere tutto il suo disappunto, soprattutto perché sembra che la produzione non gli abbia lasciato nemmeno il tempo di salutare i suoi compagni di viaggio e la sua fidanzata Oriana.

Daniele Dal Moro non ci sta: “Non chiamatelo reality”

Poco dopo la squalifica, Dal Moro ha fatto ritorno sui social più arrabbiato di prima. Dopo aver ringraziato tutti, ha vuotato il sacco facendo luce proprio sul motivo della sua squalifica improvvisa. L’ex gieffino, infatti, ha pubblicato le immagini dell’episodio incriminato con protagonista lui ed Oriana Marzoli.

Secondo la produzione, quelle immagini erano troppo violente e fuori luogo rispetto alla linea del programma e al messaggio che si vuole trasmettere. Daniele, dal canto suo, ha spiegato: “Se non posso nemmeno più giocare con la ragazza con cui convivo, piango, sorrido e litigo da 5 mesi, allora non chiamatelo reality. Andate a chiedere ad Oriana se le stavo facendo male”. Insomma, Daniele si è giustificato spiegando che stava giocando con la sua fidanzata e sostenendo che la produzione ha mal interpretato i suoi gesti: un brutto malinteso che gli è costato l’eliminazione.

Gf Vip, squalifica ingiusta? Le motivazioni

Oltre alle storie, Daniele ha pubblicato su Instagram un post in cui non si è trattenuto. Dopo aver ringraziato nuovamente il pubblico e tutti coloro che l’hanno sostenuto durante l’avventura all’interno della casa, ha detto: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato…E la seconda che le regole sono uguali per tutti”.

Una frecciatina velenosa al programma che non lascia spazio a dubbi: Daniele Dal Moro è in disaccordo con la decisione presa dalla produzione del Gf e, di conseguenza, non crede di aver sbagliato. In ogni caso, ormai la decisione è stata presa e non si può tornare indietro: Daniele Dal Moro è fuori dai giochi, ma senza dubbio continuerà a far parlare di sé.