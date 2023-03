Il GF Vip verrà cancellato da Mediaset: 100 persone lasciate a casa | CLAMOROSO

Il reality show più famoso di sempre potrebbe avere le ore contate a causa dei numerosi errori commessi dai vipponi.

Questa settima edizione del Grande Fratello VIP ne ha viste di tutte i colori: volgarità, scempiaggini, litigi, eliminazioni, pianti, risate, malesseri ed infezioni. Ma questa volta sia il pubblico italiano che lo stesso presentatore, Alfonso Signorini, e il dirigente di Mediaset Pier Silvio Berlusconi si sono stancati di questo programma ai limiti della sopportazione e decenza pubblica.

Qualche giorno fa, alcuni concorrenti della casa più spiata d’Italia hanno commesso l’ennesimo sgarro e se queste voci saranno confermate, il futuro del reality show più noto di Canale5 potrebbe diventare buio e negativo. Dagospia ha rivelato un dettaglio che, se fosse vero, potrebbe condannare la trasmissione.

Stando a quanto detto da Dagospia, la psicologa che segue i concorrenti del GFVIP avrebbe affermato che la loro stabilità mentale era in pericolo. La dottoressa avrebbe consigliato di non sottovalutare i comportamenti dei giovani, ma non è stata ascoltata da chi di dovere. E i risultato si sono visti.

L’ammonimento dello psicologa ignorato

Dal momento che i concorrenti del GF sono costretti a stare chiusi in casa per diversi mesi con altre persone, è normale pensare che prima o poi qualcuno perda la brocca e si innervosisca troppo. Per questa ragione, i gieffini sono seguiti da una psicologa, che li aiuta e mette in allarme, se c’è bisogno, la regia sullo stato mentale dei concorrenti.

Tuttavia, l’ultimo avviso della dottoressa non è stato ascoltato e presto le conseguenze si sono viste: inciviltà, eliminazioni, liti e discussioni a sfare. Come conferma il giornalista, alla luce dei fatti accaduti in questa edizione, la redazione del programma è in allerta ed è molto preoccupata per il futuro dello show.

Il GFVIP rischia grosso: potrebbe essere cancellato dalla Mediaset

La persona che ha rilasciato le dichiarazioni è molto informata sull’argomento ed ha asserito che i comportamenti adottati nella casa sono stati disdicevoli e vanno puniti: “Ci sono stati atteggiamenti diciamo aggressivi di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme, ma non è stato preso in considerazione.

In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. A voi le conclusioni”. Tra i fan del reality show aleggia un velo di preoccupazione; anzi, sono proprio in ansia perché temono che il prossimo anno il Grande Fratello VIP non verrà trasmesso, subendo la cancellazione da parte di Mediaset. Se ciò fosse confermato, circa 100 persone tra tecnici, produzione e autori resterebbero a casa. Un disastro.