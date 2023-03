Nuovo scandalo Ilary Blasi: “Mi denuncia” | Parla l’amico

Ilary Blasi e il suo nuovo compagno Bastian sono più affiatati che mai e non si fanno problemi a lanciare frecciatine a Francesco Totti.

Con l’affascinante imprenditore, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha ritrovato il sorriso dopo un periodo turbolento dovuto alla separazione con Francesco Totti. Lui ora vive felicemente la sua relazione al fianco di Noemi Bocchi, mentre lei è fidanzata con Bastian.

Negli ultimi giorni è successo qualcosa che avrebbe infastidito l’ex capitano della Roma. A riferirlo è Alex Nuccetelli, che racconta come Totti si sia innervosito per la loro presenza in un ristorante a Roma, dove la coppia si era recata per cena.

Il ristorante in questione è Il Tartarughino, dove solo qualche giorno fa la coppia ha cenato in compagnia di un gruppo di amici e delle sorelle di Ilary, Melory e Silvia. Non è di certo passata inosservata la scelta del locale: a gestirlo è proprio Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco Totti che negli anni ha stretto un rapporto anche con Ilary.

Il gesto di Ilary e la reazione di Totti

Negli ultimi tempi, però, Nuccetelli si era espresso molto sulla loro separazione, fornendo punti di vista inediti. Proprio per questo, i rapporti tra la Blasi e il pr sono inclinati, tanto che la conduttrice lo ha denunciato. Nonostante le tensioni, ha scelto proprio il suo ristorante per trascorrere una serata con i suoi amici, il suo nuovo compagno e le sue sorelle. Strategia? Un modo per tirare una frecciatina a Totti?

“Sono venuti a cena al Tartarughino, ristorante di cui sono direttore artistico – ha raccontato Nuccetelli a Fanpage -. Tutta Roma sa che lavoro lì. (…) Hanno prenotato con un cognome che non conosco. Non ci aspettavamo di trovarceli a cena. Mi è sembrata una dimostrazione di forza anche perché Roma è talmente grande…”. Il gesto di Ilary non è stato gradito nemmeno da Totti. Il pr, infatti, ha riferito la conversazione che hanno avuto dopo quella serata: “Ha fatto il signore. Mi ha detto: “Tanto grande Roma, proprio da te”.

“Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale”

Nuccetelli ha ammesso di non aver incontrato Ilary, perché era impegnato in altro, ma di essere stato avvertito della sua presenza dal suo staff. Nonostante questo, ha espresso un parere sul suo nuovo compagno: “Credo abbiano un rapporto diverso da quello che c’era con Totti (…). Mi sembra un ragazzo giovane. Francesco era un uomo, quello che si prendeva tutte le responsabilità, anche se poi in casa quella che portava i pantaloni era più Ilary”.

Poi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Prima mi denuncia, poi viene nel mio locale? Mi sembra incongruente. E ci leggo un po’ di arroganza. Poi potrà dire che non lo sapeva ma tutte le sue amiche guardano le mie storie”. Effettivamente la mossa di Ilary è stata piuttosto ambigua e negli anni abbiamo imparato che sa essere molto vendicativa: di certo, non è stata una scelta avventata.