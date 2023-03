Loredana Berté: il segreto inconfessabile del primo marito | Tutta la verità sulla loro storia

La storia tra la Berté ed il suo primo marito è stata molto turbolenta. Qui i dettagli di un’unione complicata.

Loredana Berté è una delle cantanti più importanti e conosciute in Italia. Interprete di pezzi come “Sei bellissima” o “E la luna busso” ancora oggi continua a comporre bellissima musica che viene apprezzata dalle generazioni più giovani. Questo è dovuto alla sua capacità di adattarsi ai tempi e di collaborare con le persone giuste che le permettono di essere ancora sulla cresta dell’onda.

Sorella dell’indimenticata Mia Martini, la Berté porta alto il nome della celebre cantautrice scomparsa in circostanze controverse nel 1995 a soli 47 anni. La morte della sorella ha completamente stravolto la vita della Berté la quale si è impegnata nel corso degli anni a riabilitare il nome di Mimì, proprio come la chiamava lei.

Sicuramente la vita personale della Berté è stata tutt’altro che semplice nonostante il successo e la strabiliante carriera nella musica. Oltre ad aver avuto sempre un difficile rapporto con suo padre, anche con gli uomini Loredana ha affrontato diversi problemi non riuscendo a trovare una stabilità amorosa di cui forse ha sempre avuto bisogno.

Il primo marito di Loredana Berté ed il suo segreto

Non tutti si ricordano il nome del primo amore della cantante di origine calabrese. Si tratta di Roberto Beger con il quale la Berté convola a nozze nel 1983. I due sono stati sposati per circa quattro anni ma la loro unione è stata a dir poco singolare. In effetti, la coppia non ha mai vissuto per lungo tempo insieme ed è per questo e altre ragioni che la Berté ha deciso di divorziare da Berger in quanto incapace di adempiere ai doveri coniugali.

Tuttavia, proprio il suo primo marito, Berger, secondo quanto dichiarato da Loredana Berté non avrebbe rivelato alla moglie la sua vera identità. Roberto, infatti, avrebbe tenuto nascosto per un po’ l’essere figlio del miliardario Tommaso Berger ed erede del suo impero che comprendeva l’industria del Caffè Hug e della acque Sangemini. Un segreto enorme, impossibile riuscire a sorvolare a lungo su questa bugia: troppe bugie ed ecco che è arrivato il conseguente divorzio.

La vita privata di Loredana Berté

La vita sentimentale di Loredana Bertè è stata sicuramente turbolenta. Il suo primo marito poco dopo il divorzio è venuto a mancare provocando un’ulteriore sofferenza all’artista. In seguito, Loredana ha iniziato una relazione con il tennista Bjorn Borg sposandosi poi nel 1989. Ma anche questo matrimonio è terminato nel 1992 quando è arrivato il secondo divorzio.

Dopo ci sono stati Adriano Panatta anche lui tennista con cui è ancora in buoni rapporti, un flirt con il bassista dei pooh Red Canzian negli anni ’70 e l’ultima relazione più conosciuta quella con Mario Lavezzi, compositore e scrittore discografico insieme a Loredana Berté per circa cinque anni.