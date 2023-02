Loredana Bertè: “La mando a f*****o in diretta”, parole pesanti | Dietro le quinte succede di tutto

Durante The Voice Senior, la Bertè è rimasta senza parole difronte all’arrivo di una sua vecchia conoscenza. “Vergognati”, le ha detto.

Una delle protagoniste indiscusse delle ultime puntate di The Voice Senior è stata sicuramente Aida Cooper: l’attenzione del pubblico si è subito spostata su di lei che ha fatto una blind audition mozzafiato, lasciando senza parole sia il pubblico che la giuria.

La donna, nota nel panorama musicale, ha una carriera di successo alle spalle che le ha permesso di collaborare con grandi nomi della musica italiana, ad esempio Anna Oxa, Riccardo Cocciante, Eros Ramazzotti e molti altri big del panorama musicale. Inoltre, la settantaquattrenne è un’amica di lunga data di Loredana Bertè, con cui ha sempre avuto un rapporto molto speciale.

La cantante si è presentata sul palco di The Voice Senior mentre i giudici erano di spalle: come di consueto per le blind audition, la giuria non può vedere chi sta cantando, ma solo ascoltare la voce. L’obiettivo è garantire che venga giudicata la performance canora, senza l’interferenza della scenografia o di sovrastrutture artistiche.

Loredana Bertè: “Vergogna! Sei licenziata”

Ignara che fosse lei, Loredana Bertè ha subito schiacciato il bottone rosso, promuovendo l’esibizione di Aida. Quando la sedia si è girata e l’ha vista, ha subito ammesso di averla riconosciuta. Sarebbe stato strano il contrario, visto che le due sono grandi amiche di vecchia data legate da un rapporto davvero speciale. Sul palco, però, è avvenuto un battibecco imprevisto che ha scaldato gli animi.

Dietro le quinte, poco prima dell’esibizione, Aida Cooper aveva detto: “Saranno cinquant’anni che conosco Loredana. Lavoro con lei dal 1979. Se non mi riconosce, la mando a f*****o in diretta”. Dal canto suo la Bertè ha ammesso di averla riconosciuta subito e poi si è lasciata andare ad una dura affermazione piuttosto severa: “È questo che si fa a tua sorella? Vergogna! Quando ti ho detto di iscriverti tu hai detto di no, bugiarda! Sei licenziata”.

Il battibecco tra Aida Cooper e Loredana Bertè

Insomma, tra le due è avvenuto un piccolo sfogo in chiave ironica che dimostra ancora una volta quanto il loro rapporto sia intimo e stretto, visto che si possono permettere di scherzare in questi termini davanti una platea di italiani così ampia.

Ovviamente la Bertè è stata molto felice di vederla su quel palco e subito dopo è corsa ad abbracciarla con grande affetto. Aida, dal canto suo, ha replicato alle provocazioni spiegando che voleva metterla alla prova: “Volevo farti uno scherzo e vedere se mi avresti riconosciuto”, ha ammesso la cantante.